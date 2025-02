Nel cuore di Ravenna, l’Albergo del Cuore rappresenta una nuova frontiera dell’accoglienza e dell’inclusione. Voluta dalla cooperativa San Vitale – da 40 anni impegnata a promuovere interventi sociali sul territorio – la struttura combina ospitalità, attenzione per le persone con disabilità e riqualificazione urbana. Dopo due anni di lavori e un investimento di oltre 2 milioni di euro, la struttura è finalmente attiva e l’hotel – con annessi ristorante, bar e negozio di alimentari – consente ai giovani con fragilità di lavorare in un ambiente stimolante, supportati da professionisti, mentre gli ospiti godono di un’esperienza unica, arricchita da servizi di alta qualità.

Un hotel inclusivo a Ravenna

L’Albergo del Cuore – situato in via Rocca Brancaleone 42 – è ospitato in un edificio storico del primo Novecento completamente riqualificato. La struttura, composta da dieci stanze diverse tra loro, è stata progettata con un’attenzione particolare all’accessibilità: tre camere sono dedicate alla disabilità motoria, una è sensoriale per ospiti con Disturbi dello Spettro Autistico, e una camera condivisa offre sei letti in stile ostello. Grazie a un sistema di Blind Tag collocate negli spazi comuni e nelle stanze e a un’app gratuita, l’hotel è accessibile anche a persone ipovedenti. Il servizio di video-interpretariato in LIS (lingua dei segni) garantisce una comunicazione fluida per gli ospiti non udenti col personale dell’albergo.

Pranzare all’Albergo del Cuore di Ravenna

Nel ristorante, gli chef propongono menù stagionali a pranzo e a cena, con particolare attenzione ai piatti della tradizione romagnola. Durante l’estate, i 75 coperti si estendono negli spazi all’aperto, rendendo il ristorante un luogo ideale per assaporare la cucina del territorio.

La bottega alimentare

Accanto al bistrot si trova una piccola bottega alimentare che offre prodotti unici, come biscotti allo zafferano e cioccolato, provenienti dalle attività agricole della cooperativa. Questa iniziativa non solo promuove l’economia locale, ma dà valore al lavoro dei giovani coinvolti nei progetti della San Vitale.

L’importanza del lavoro per i giovani con disabilità

L’Albergo del Cuore non è solo un luogo di ospitalità, ma anche un potente strumento di inclusione sociale. Offrire opportunità di lavoro a persone con disabilità significa investire nel loro futuro e permettere loro di acquisire autonomia, fiducia e competenze. Grazie al supporto di educatori e professionisti di riferimento, questi giovani possono partecipare attivamente alla vita lavorativa, superando barriere sociali e pregiudizi. Progetti come questo dimostrano che l’inclusione non è solo un valore etico, ma una risorsa per l’intera comunità.