Per molti viaggiatori, lo scalo è solo un fastidioso passaggio obbligato. Ore passate tra gate affollati, caffè annacquati e tentativi poco riusciti di dormire su sedili di plastica. Ma se ti dicessimo che alcune città sono perfette per trasformare una semplice sosta in un’esperienza da ricordare?

È quello che ha fatto Stasher, piattaforma leader nel deposito bagagli, stilando una classifica delle migliori mete in cui trascorrere un layover, valutando quanto siano accessibili, sicure e interessanti per chi ha solo poche ore a disposizione.

I criteri della classifica

Prima di dare uno sguardo alla classifica, vediamo quali sono i fattori che Stasher ha analizzato per decretare le città migliori per fare scalo:

Densità di attrazioni turistiche : ideale per chi ha poco tempo, ma ha comunque voglia di vedere qualcosa;

: ideale per chi ha poco tempo, ma ha comunque voglia di vedere qualcosa; Numero di locali per gustare qualche piatto tradizionale al volo;

per gustare qualche piatto tradizionale al volo; Livello di sicurezza : quando si ha solo uno zaino e qualche ora a disposizione, la tranquillità è tutto;

: quando si ha solo uno zaino e qualche ora a disposizione, la tranquillità è tutto; Traffico cittadino : il tempo stringe e la rapidità negli spostamenti si rivela fondamentale;

: il tempo stringe e la rapidità negli spostamenti si rivela fondamentale; Distanza dall’aeroporto: più è breve è la tratta aeroporto-città, più tempo rimane per esplorare.

Sul podio tre città europee

Barcellona (Spagna)

Con un punteggio praticamente perfetto (99,23 su 100), Barcellona è la regina degli scali. Spiagge dorate, musei, una tapas al volo nei vicoli del Barrio Gotico… E tutto a soli 13 km di distanza dall’aeroporto. Qui, anche una manciata di ore è sufficiente per assaporare la magia catalana. Amsterdam (Paesi Bassi)

Scalo lungo? Nessun problema: ad Amsterdam bastano poche ore per passeggiare lungo i canali, visitare un museo o anche solo rilassarsi in un bar. L’aeroporto di Schiphol è tra i più efficienti d’Europa e il centro è a soli 15 minuti di treno. Bonus per chi cerca un po’ di vita notturna alternativa: la capitale olandese non delude mai. Parigi (Francia)

Una sosta a Parigi può trasformarsi in una passeggiata a Montmartre, una visita lampo alla Tour Eiffel o un caffè caldo in un bistrot sotto le luci di Pigalle. L’atmosfera è romantica anche con il trolley al seguito, e gli aeroporti Charles de Gaulle e Orly sono ben collegati alla città.

Sicurezza, efficienza e fascino: le asiatiche

Stasher ha assegnato punteggi altissimi anche ad alcune metropoli asiatiche, soprattutto per la sicurezza e l’organizzazione impeccabile. Singapore in primis, efficiente, pulita, accogliente. L’aeroporto Changi è una meta turistica a sé, con giardini, cascate e cinema gratuiti. E ancora Tokyo, perfetta per chi vuole assaporare un ramen veloce o visitare un tempio in tempo record. O Fukuoka, una perla meno conosciuta, ideale per un assaggio autentico del Giappone fuori dai circuiti più battuti.

Anche le città americane dicono la loro

In classifica anche tre città nordamericane. Vancouver (Canada), circondata da una natura mozzafiato, vale una passeggiata rilassante tra mare e montagna, anche in poche ore. Dal canto suo Boston (USA), ricca di storia e cultura, è lo scalo giusto per un assaggio di America coloniale tra musei e parchi. Infine Miami (USA). Se il tuo scalo coincide con l’ora del tramonto, vale la pena di fare un salto in spiaggia: 20 minuti e sei con i piedi nella sabbia.

