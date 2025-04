I sintomi sono: stanchezza, sonno, e nonostante questo una leggera ma fastidiosissima insonnia, mal di testa latente ma perenne, pancia gonfia, irritabilità, forse colite, sicuramente nausea e sì, una certa propensione alla lacrima facile. No, non sto parlando della menopausa, parlo della sindrome da stress quotidiano, quella che assale ormai tutte noi alla fine di una intensa settimana di lavoro e di impegni. Vuoi la cura? Semplicissimo: un week end di coppia altrettanto intenso, ma di puro relax e soprattutto da passare col tuo amore. Non hai idea di dove andare? Troppe idee romantiche o al contrario troppo poche? Ecco qualche esempio di mete romantiche da prendere in considerazione. Un consiglio? Partite senza i telefoni. Vi possiamo concedere un tablet per accedere ad app utili in viaggio, ma totalmente disconnesso dai social. Altrimenti nessuna cura ti potrà salvare dalla sindrome di cui sopra.

Viaggio di coppia per riscoprire la passione

Amanti dell’avventura, inguaribili romantici, sportivi nati, con bambini o al primo viaggio insieme: ecco le idee di viaggio che vi porteranno a scoprire i più bei panorami, insieme. Viaggiare con il proprio compagno non è solo un modo per vivere nuove avventure, ma anche per conoscersi meglio, esplorare le proprie passioni e riattivare la libido. Dopotutto dicono che amare è guardare nella stessa direzione, insieme: perché non farlo in uno dei luoghi più belli del mondo? Vediamo quindi alcune idee e destinazioni per una fuga romantica all’insegna della passione e dell’amore.

Viaggio di coppia: nella natura

Una masseria, un trullo, un vecchio fienile, un castello, un agriturismo. Non importa cosa fosse prima: l’importante è che sia immerso nel verde di una campagna rigogliosa (Umbria, Toscana ad esempio?) o nell’ambra di ulivi ed erba quasi bruciata dal sole (in Salento?). Lontano da tutto e da tutti. Senza connessioni di alcun genere. Possibilmente dotato di camino, se fosse inverno o in leggera montagna. Dotato di lande pressoché deserte intorno in cui condurre lunghe e distensive passeggiate, all’ombra di qualche albero. E con una colazione a buffet biologica e da re (tanto poi con le passeggiate e l’eventuale ginnastica da camera si smaltisce tutto).

Viaggio di coppia: città d’arte

Firenze. Roma. Venezia. Napoli. Torino. Piene di posti celeberrimi dove trovare stimoli, bellezze costruite dall’uomo, tramonti mozzafiato, addirittura mare in alcuni casi. Cerca una soluzione senza stress: pernotto in centro (magari concediti qualche piccolo lusso), possibilità di spostarsi a piedi ovunque, arrivo con treni e valigia leggera. Fissa delle tappe precise, ma non pretendere di esaurire tutto lo scibile umano in due giorni, per mete come Roma è impossibile, anzi, pensa a cosa vorrai vedere la prossima volta. Così rimarrà sempre la voglia sotterranea ma impellente fra voi di tornare e ricreare quella stessa atmosfera.

Viaggio di coppia: capitali europee

Parigi. Praga. Vienna. San Pietroburgo. Londra. In un week end si può. Ma certo, valgono le regole di cui sopra: non pretendere di poter fare tutto in tre giorni. Quindi organizza bene e soprattutto lasciati uno spiraglio for the next time.

Viaggio di coppia: un sogno per bambini

La sognavi la casa sull’albero da piccola? E lui pure? Allora non ti resta che fare una cosa: prenotarne una per dormirci insieme. Ne esistono diverse in giro per l’Italia, non lo sapevi?

Viaggio di coppia: in mezzo al mare

Perché chi ha detto che il vuoto intorno si può creare solo con la campagna o le discese di montagna? Il mare è perfetto per isolarsi, soprattutto (appunto) se ci si trova su un’isola, o qualcosa del genere. E immersi in un’atmosfera da film, al limite tra il thriller e l’horror. Ammettiamo che dobbiate essere dotati di un romanticismo forse un po’ macabro, o forse semplicemente molto intimo e resistente, tanto da preferire tinte cupe ma bellissime almeno per qualche notte. E allora questo posto è perfetto si trova in Norvegia e promette un isolamento tanto morboso quanto romantico!

Viaggio di coppia: le destinazioni più romantiche

Le proposte che ti abbiamo fatto non ti hanno convita? Hai a disposizione più di un weekend e vuoi concederti un viaggio di più giorni con la tua dolce metà? Continua a leggere per scoprire le idee per un viaggio di coppia nelle destinazioni più romantiche in Europa e nel mondo.

Il primo viaggio insieme: Fez, Marocco

Quale migliore meta per conoscersi meglio, per assaporare insieme una cultura diversa e partire lontano (ma non troppo). La città di Fez, in Marocco, offre numerose attrattive per chi vuole imparare a conoscere tradizioni millenarie e sapori speziati, ma anche luoghi sacri come la Medina e Madrasa Bou Inania, uno dei pochi luoghi accessibili ai non musulmani e illuminato da un’aura di magia araba. Fez è una città tranquilla, ricca di itinerari turistici e ristoranti pittoreschi in cui fermarsi e dividersi una frittura di pese o un tajin dal sapore agrumato. Il Marocco vi stupirà, ma di Fez vi innamorerete!

Cosa non perdersi: la storica conceria di Chouara, costituita da centinaia di catini in terra a forma di alveare, sopra i tetti della città

Per gli amanti della natura: Big Sky, Montana

Big Sky – già dal nome dice molto – è la meta ideale per chi vuole immergersi nella natura più autentica e ha a disposizione una vacanza lunga da concedersi. Montagne rocciose, vallate erbose, cavalli selvaggi e ranch in stile far west.

Questa destinazione è pensata per le coppie che amano le grandi avventure e i panorami immensi, che vogliono circondarsi di aree verdi e fare una total immersion nel Parco dello Yellostone (a solo un’ora di macchina da Big Sky). In questo paradiso terrestre non è raro imbattersi in grandi erbivori, ma anche lupi, volpi, aquile dalla testa bianca e orsi: un’esperienza unica! A seconda dalla stagione, questa regione può essere visitata in modi diversi: chi ama l’inverno e i grandi paesaggi innevati troverà incantevole un giro con la slitta trainata dai cani, mentre invece chi cerca un’avventura estrema come il rafting nel Gallatin Canyon deve partire in primavera o in estate. Cosa vedere assolutamente: il Yellowstone Lake, dai colori incredibili, nel cuore del parco naturalistico più grande del Mondo.

Per gli amanti dell’adrenalina: Rio de Janeiro, Brasile

Se siete già esperti di enormi metropoli dal sapore esotico, allora non possiamo che consigliarvi Rio da Janeiro. Bella, briosa, colorata, vitale, unica. Rio è una delle città più popolose al mondo e attrae turisti da ogni dove. Chi cerca un’avventura mano nella mano qui troverà pane per i suoi denti. L’immensa città offre attività sportive rilassanti come pagaiare sul canale di Barra da Tijuca oppure estreme come lanciarsi in deltaplano dal monte Pedra Bonita, ma anche proposte meno adrenaliniche come partite di beach volley sulla spiaggia, feste colorate, assaggi di frutta tipica e movida notturna sfrenata.

Cosa vedere assolutamente: il quartiere Copacabana, il più colorato e vivace di tutta Rio.

Per chi ha figli: l’isola di Santa Lucia

A largo delle coste venezuelane c’è questa piccola isola che, contro ogni aspettativa, nasconde una destinazione incredibile per tutta la famiglia. Gros Islet si compone di bianche spiagge sabbiose e acqua tiepida in cui i bambini ameranno divertirsi e fare il bagno. Per gli adulti ci sono invece resort con ogni comfort, corsi di snorkling ed escursioni romantiche: tutto quello che serve per una vacanza di coppia mentre i bambini sono al miniclub.

Santa Lucia offre anche attività per passare del tempo di qualità insieme alla famiglia, nei parchi avventura o facendo alcuni dei percorsi sugli alberi più lunghi e belli del mondo. Dopo aver scoperto Santa Lucia, non vorrete più lasciarla!

Da non perdere: le cascate Toraille, circondate da una lussureggiante foresta, sono visitabili a piedi e, sotto di esse, c’è un laghetto in cui è possibile fare il bagno (anche se l’acqua è gelida).

La meta gay-friendly: Sitges, Spagna

Prima che si creino disagi e lamentele vorremmo assicurare tutti i lettori che questa meta non è solo per le coppie omosessuali, ma vive di una forte e accogliente comunità LGBT rinomata in tutto il mondo per le sottoculture artistiche e anticonformiste. In una parola: eccentrico. Tutto questo per dirvi che non è una città esclusivamente gay, ma che qui stanzia una comunità locale molto varia, fatta di persone stravaganti e gioiose, piene di amore e di attività da proporvi.

Ci troviamo a circa mezz’ora di macchina da Barcellona, in un territorio variegato, proprio come la sua popolazione. Movida notturna e ristoranti gourmet, completano l’offerta, insieme a tapas, vino rosso e sfrenate serate danzanti! Tirando le somme, mancate solo voi.

Per gli amori grandi ma con budget piccoli: Brasov, Romania

Circondate da foreste scure, le viuzze pedonali di questa cittadina portano tutte al cuore della città, dove i bar e le vetrine colorate si susseguono, sfidandosi a chi offre un prezzo più basso. Anche affittare una stanza è molto economico, si trovano diverse offerte di ostelli e hotel e, con poche monete, sarete due cuori e una capanna. La fuga romantica per eccellenza se siete amanti della contemplazione, della calma, dell’ambiente caloroso e famigliare.

Esatto, perché la comunità è felice di ricevere turisti innamorati e pronti a viaggi nel mito e nella storia. Proprio qui vicino si trova il Castello di Bran, ma voi lo conoscerete meglio come il Castello di Dracula.

Per gli amori metropolitani: Seul, Corea del Sud

Se vi siete conosciuti sul treno, sul tram, o alla stazione degli autobus e avete capito subito di aver trovato il vostro partner in travel, ecco la meta che fa per voi.

Seul è perfetta per tutti gli amanti delle grandi metropoli e per i selfie-eddicted: la molteplicità di situazioni, colori e luoghi che questa città offre sono infiniti e tutti da sperimentare. Se volete fare proprio i romantici, recatevi alla Namsan Seoul Tower, situata in cima ad una collina dove le panchine a forma di cuore accolgono i passanti innamorati e li deliziano con un paesaggio da sogno. La cosa che vi stupirà di più? Il muro dei lucchetti, dove migliaia di coppie hanno lasciato un ricordo eterno.

Per i neo sposi: Puerto Plata, Repubblica Dominicana

Dopo il gran giorno arriva il momento di fare le valigie e partire per una vacanza all’insegna dell’amore. Abbandonando tutti i cliché sulla luna di miele, ecco un paradiso terrestre diverso dall’ordinario ma sempre molto, molto accattivante. Puerto Plata è una delle città di mare più paradisiache, meno turistiche e più cordiali della Repubblica Dominicana. Ricca di piantagioni di caffè, zucchero, cacao e tabacco, questa regione offre paesaggi verdeggianti costituiti da una fitta vegetazione tropicale. La cittadina di Puerto Plata accoglie i visitatori con graziose case coloniali di legno in stile vittoriano.

Qui, fra mari calmi e piccole spiaggette isolate, scoprirete il vero sapore del relax e benessere di coppia. Senza farsi mancare neanche una serata all’insegna dell’incalzante ritmo latinoamericano. In fondo, il merengue caraibico è famoso per essere il “ballo dell’amore”!

Per gli affamati d’amore: Istria, Croazia

Se cercate una vacanza alla scoperta dei sapori e dei piatti gourmet non potete non considerare la penisola istriana. Se per conquistare una persona bisogna prenderla per la gola, l’Istria vi catturerà entrambi. Parliamo di pietanze squisite a base di tartufo bianco, pesce fresco, sapori mediterranei: una meta ideale per tutti quelli che amano il mondo gastronomico e vogliono condividerlo con la persona che ha conquistato il loro cuore. Certo, nella penisola istriana troverete attività e svaghi diversi. Fra un assaggio e l’altro vi consigliamo di fare un salto al mercato di Rovigno, dove provare i prodotti locali e acquistare a buon mercato alcune specialità del luogo come i pljukaci (pasta fatta a mano).

Per i più romantici: Polinesia francese

Che ve lo diciamo a fare. Le coste di Bora Bora in Polinesia Francese non hanno mai deluso nessuno in quanto ad aspettative, e non sarete certo voi i primi nè gli ultimi a rimanere a bocca aperta davanti a questo spettacolo della natura.

La Polinesia Francese appare proprio come in cartolina: spiagge bianche, acque limpide, pesci stravaganti, vegetazione selvaggia, tutto in un unico viaggio. La ampia scelta di hotel di lusso e bungalow romantici permettono a tutti gli amanti di creare il proprio nido d’amore e vivere una vacanza senza limiti. Un picnic su una caletta isolata, un tour in elicottero, snorkling fra pesci variopinti e creature marine pazzesche, shopping di qualità nei mercatini: è la vacanza di coppia che tutti vorremmo fare.

Leggi anche Viaggio di nozze: le mete più romantiche per la tua luna di miele

Leggi anche Viaggi in treno: i percorsi migliori del mondo