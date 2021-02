S copriamo come creare un feed Instagram perfetto con alcuni semplici trucchi per condividere foto accattivanti su tutti gli argomenti che ci interessano!

Se passi ore e ore di fronte allo schermo del tuo smartphone, sognando di avere un profilo social interessante e accattivante, basta seguire alcune semplici trucchi su come creare un feed Instagram perfetto. Per avere successo su questo social non puoi trascurare nessun elemento e devi prestare attenzione a come appare il tuo profilo nel suo insieme.

Fortunatamente esistono più modi per utilizzare Instagram creando un feed dall'aspetto professionale con un'estetica molto curata. Il tuo feed è la prima opportunità che hai per fare una buona impressione e invogliare le persone a premere il pulsante "segui".

Creare un feed Instagram seguendo una strategia

Trova un giusto mix di contenuti rilevanti e avrai la possibilità di catturare l’interesse delle persone in rete verso il tuo profilo. Non basta pubblicare belle immagini e foto in modo casuale. È importante, invece, seguire una strategia, a prova di hit girl. Avere una visione chiara sugli obiettivi che vuoi raggiungere e un tuo stile particolare che ti distingua. Rendersi unici è essenziale per attirare nuovi follower per creare un feed Instagram perfetto.

La prima regola, se non hai mai utilizzato questa piattaforma o la stai iniziando ad utilizzare, è non tenere la tua pagina ferma e pubblicare con una frequenza costante per aumentare le interazioni da parte degli utenti e, come possibile conseguenza, la crescita organica della fanbase di Instagram. Altro elemento importante è avere familiarità con i tuoi followers. Interagisci e comunica con loro.

Impostare il profilo pubblico (non privato)

Rendi il tuo profilo Instagram pubblico: ciò significa che chiunque nel mondo può visualizzare il tuo profilo, i tuoi post e seguire o il tuo brand se lo desiderano. Scegli una foto che ti rispecchi. Inizia facendo in modo che il tuo nome utente sia riconoscibile e facilmente ricercabile.

Se mantieni il tuo profilo privato, chiunque arriva sul tuo Instagram non sarà in grado di visualizzare le tue foto e questo potrebbe dissuaderlo dal seguirti.

Scrivere una biografia originale

La descrizione nella parte superiore del tuo profilo, ovvero la tua biografia, come la scelta della tua foto, è un biglietto da visita. Hai a disposizione un massimo di 150 caratteri per presentarti.

Non dimenticarti che è la prima cosa che i visitatori del tuo profilo vedranno. Con poche parole fai sapere chi sei e cosa fai e assicurati di aggiungere un tocco di personalità. Dai ai follower un buon motivo per seguirti.

Scegli un tema particolare per creare un feed Instagram originale

Scegli un tema unico. Gli account Instagram che hanno maggior successo sono quelli dedicati a un argomento. Se sei amante delle scarpe, della cucina o di viaggi in posti lontani, concentrati sulla creazione di contenuti di alta qualità e pubblicali.

Una volta che hai deciso cosa vuoi comunicare e come esprimere la tua passione: cerca di personalizzare il tuo profilo. Non essere dispersiva e non divagare troppo, concentrati su quello in cui sei veramente ferrata.

Pianifica i tuoi post

Pubblica almeno un contenuto al giorno e nei momenti della giornata considerati migliori. Secondo uno studio, il momento perfetto per condividere contenuti su Instagram, quello di maggiore attività da parte degli utenti sulla piattaforma, sarebbe il mercoledì alle 11:00 e il venerdì tra le 10 e le 11:00. Non dimenticare gli hashtag, la quantità ottimale per raggiungere il massimo engagement è nove.

Scegli i filtri giusti

Per ottimizzare e rendere il tuo profilo Instagram brillante, seleziona foto da pubblicare di alta qualità nel tuo feed. Se non hai nulla di bello da postare, non mettere nulla. Per avere un profilo Instagram curato, prediligi le foto alla luce del giorno. Il tuo scatto deve avere un soggetto interessante e pertinente.

È importante poi una buona inquadratura, in perfetto stile Vogue, e anche un lavoro di editing. Scegli 1-3 dei tuoi filtri preferiti, sempre gli stessi per personalizzare il profilo e avere un aspetto professionale. È dimostrato che i profili Instagram basati su colori luminosi sono più popolari. Trova la palette di nuance che più̀ valorizza le cromie personali.

Fai delle dirette e crea video

Generare un flusso costante di contenuti su Instagram può essere una vera sfida! Non avere paura di provare le dirette video, ti aiuteranno a relazionarti e interagire velocemente in tempo reale con i follower che vengono avvisati quando fai una diretta.

Riscuotono consensi per la loro autenticità perché accorciano le distanze e puoi rispondere live alle domande degli utenti. Puoi anche pubblicare le dirette nelle Storie successivamente, in modo da aggiungere al tuo feed dei contenuti extra.

Pubblica post stagionali

Entra nello spirito del momento in occasione di festività importanti come il Natale, Carnevale o Pasqua. Realizza post stagionali appropriati anche per altri eventi significativi, come la prima nevicata, l’arrivo della primavera, il Blue Monday o la giornata Nazionale della pizza. È un’idea efficace per aumentare follower. Ricordati sempre di inserire nella descrizione del tuo post gli hashtag più appropriati.