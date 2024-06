S ulla spiaggia naturista di Is Benas sarà possibile sposarsi senza veli. Il sindaco di San Vero Milis: "Un'occasione per attirare turisti"

Un comune sardo consentirà alle coppie che praticano naturismo di sposarsi completamente nudi in spiaggia. L’iniziativa è nata a San Vero Milis, paese in provincia di Oristano a circa 15 km dal mare. Il sindaco Luigi Tedeschi e la sua giunta stanno vagliando la normativa per poter consentire alle coppie che lo desiderano di sposarsi senza veli, con rito civile, sulla spiaggia naturista di Is Benas: “Un’occasione importante per lo sviluppo del turismo attivo e ecosostenibile”, ha detto il primo cittadino. In Europa i praticanti del naturismo sono circa 20 milioni, in Italia la stima è intorno ai 500 mila.

Sposarsi senza veli su una spiaggia sarda

La meravigliosa cornice di una spiaggia sarda, mare cristallino e profumo di macchia mediterranea. Un contesto suggestivo per dirsi “sì”. Per i fautori del naturismo, sempre più numerosi in Italia e in Europa, a Is Benas ci sarà la possibilità di farlo rinunciando all’abito bianco per lei e al completo da cerimonia per lui: basterà un simbolico velo bianco, un bouquet e un papillon e, per il resto, ci si potrà sposare senza veli, per vivere la cultura della nudità alla luce del sole anche nel giorno più bello.

La spiaggia naturista di Is Benas

Lo spunto è arrivato dalla richiesta di una coppia di tedeschi, quella di potersi sposare a fine estate e senza tessuti indosso nella spiaggia delle conchiglie, al confine con Is Arenas. È uno dei sei arenili in Sardegna – altri due sono di prossima istituzione – e uno dei 23 luoghi in Italia, autorizzati dai Comuni di appartenenza, in cui è possibile praticare il naturismo in sicurezza e tranquillità, nel rispetto delle norme e senza incorrere in sanzioni amministrative. Sei sono in Toscana, tre in Lazio, due in Sicilia e Emilia Romagna, uno in Abruzzo, Campania, Calabria, Piemonte.

L’impegno del sindaco di San Vero Milis

Luigi Tedeschi, sindaco di San Vero Milis, sta vagliando la normativa e le necessarie autorizzazioni per arrivare a una delibera di giunta che consenta i matrimoni naturisti a Is Benas. “La Sardegna è un vero paradiso per chi ama vivere a stretto contatto con la natura – ha spiegato il primo cittadino – Abbiamo individuato Is Benas perché offre la possibilità di potersi unire in matrimonio con o senza indumenti. Ci sono spiagge in Sardegna dove è permesso anche il matrimonio in via ufficiale. E c’è chi sceglie perfino di pronunciare il si sott’acqua”.

L’associazione naturista: “Benessere, sostenibilità, inclusione”

L’iniziativa è sostenuta e promossa dall’associazione Nudiverso, impegnata a diffondere e promuovere, attraverso festival e iniziative, “la cultura della nudità condivisa e la percezione sociale dell’universo nudo in Italia, nei suoi principi legati a benessere, sostenibilità, inclusione, al prendersi cura dei luoghi, al tema del consenso, slegando tutto dai preconcetti e pregiudizi di chi associa la nudità alla disponibilità sessuale, aspetto culturale da superare – racconta la presidente Pamela Deiana – Stiamo lavorando per abbattere gli steccati, perché ci siano luoghi della nudità senza recinti, in una prossimità e convivenza pacifica tra quanti decidono di tenere il costume e quanti scelgono di non indossarlo, una semplice nudità integrale che, se raccontata con le parole giuste, unisce piuttosto che dividere”.

Tutte le località naturiste autorizzate in Italia

Questi in Italia i luoghi naturisti autorizzati:

Sardegna: Porto Ferro (Sassari); Piscinas (Arbus); Is Benas – San Vero Milis (Oristano; Porto Conte (Alghero); Feraxi-Muravera Sa Marina (sud Sardegna); Bari Sardo (Ogliastra).

Toscana: La Lecciona (Viareggio); all’Isola d’Elba: Acquarilli-Le Tombe; Livorno con Nido dell’Aquila a San Vincenzo; Sassoscritto a Punta del Miglio – Calignaia a Punta Combara.

Sicilia: Bulala-Gela (Caltanisetta); San Saba (Messina). In Abruzzo: Le Morge (Chieti); In Piemonte: Val Sesia spiaggia fluviale (Vercelli). In Campania: Il Troncone (Salerono).

Lazio: Roma con Capo Cotta e Santa Severa e Fiumicino con Focene. In Emilia Romagna: Lido di Dante (Ravenna) e Il Trebbia (Piacenza). In Calabria: spiaggia di Stignano (Reggio Calabria).