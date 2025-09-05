C’è Venezia, dal fascino poetico; c’è la kermesse, la Mostra del cinema, da 82 edizioni generatrice di glamour; ci sono le star, con i loro look da sogno sul tappeto rosso, e non solo. Le celeb appaiono cool all’ennesima anche versione giorno. Partiamo, allora, proprio dalle loro mise dal Dna più casual. Perché per noi, a settembre c’è, invece, il famigerato back to work. Così, dopo aver detto tutte bye bye agli abiti freschi al sapore di sale, ai completi di lino, ai caftani arcobalenici, ai sandali comodi e trendy, è il momento di focalizzarci su come vogliamo apparire al rientro nel solito tran tran quotidiano. La certezza per tutte è una soltanto: al meglio, creando un guardaroba capace di coniugare praticità, personalità e tendenza. La ricetta giusta, signore, è qui sotto ai vostri occhi con cinque look di star in Laguna perfetti (e facili da ricreare) per accompagnarci verso il nostro tappeto rosso, l’autunno, con stile.

Il look da rientro secondo Julia Roberts: officewear rilassato

Tra i look più chiaccherati del Festival, quello firmato Versace dell’era Dario Vitali indossato da Julia Roberts al suo arrivo al Lido (poi letteralmente riciclato da Amanda Seyfried). Un outfit da giorno da copiare/incollare senza troppa difficoltà, composto da blazer blu navy, camicia a righe colorate e jeans dal lavaggio scuro a gamba dritta. Un Versace portabile fino a poco fa non l’avevamo considerato. Invece è proprio l’alba di una nuova era. La diva americana ha completato la mise con un paio di décolleté in pelle effetto coccodrillo lucidissime con punta affilata e tacco affusolato. Che noi, visto che non siamo Carrie Bradshaw, potremmo sostituire, magari, per il nostro look da ufficio con un paio di mocassini testa di moro. Siamo pur sempre nella realtà, restiamo coi piedi per terra.

Julia Roberts – Foto Getty

Il look da rientro scelto da Anna Ferzetti: maschile/femminile

L’attrice italiana, dallo stile sempre semplice ma raffinato, che dichiara senza gridare, suggerisce un look monocolore in una rasserenante nuance azzurro cielo. Cosa c’è di meglio che una tonalità dal Dna distensivo per calmare l’ansia da rientro? Ferzetti, griffata Fabiana Filippi, indossa una blusa minimale leggermente sbottonata a maniche lunghe su pantaloni sartoriali en pendant a vita alta con pinces. Un look mannish molto fresco, riletto in chiave femminile, sottolineato dagli accessori non eccessivi: una cintura stretta in vita e una borsa in pelle, ai piedi un paio di sandali, da sostituire, all’occorrenza anche con comode (e super cool) friulane. Prendete appunti.

Anna Ferzetti – Foto Getty

Valeria Golino: casual chic

Il look di Brunello Cucinelli che l’affascinante attrice ha scelto per lo sbarco al Lido è lo Zenith modaiolo per chi mira a essere cool senza sforzo. Ecco cosa occorre: un blazer principe di Galles su camicia scura in cotone e trendyssimi jeans wide leg. Le ciliegine/dettagli sofisticato? La cintura sulla giacca a definire la silhouette e i risvolti a righe, mentre ai piedi un paio scarpe scamosciate si abbinano alla mini bag (nota: da sostituire, per la città, con una borsa XXL, magari a portafoglio, come moda comanda adesso).

Valeria Golino – Foto Ipa

Amanda Seyfried: pretty in pink

La biondissima diva americana ha incantato Venezia con un completo rosa della collezione Max Mara Resort 2026. Un look composto da tre pezzi, giacca, panciotto e shorts, sofisticato ma essenziale al tempo stesso. Un tocco di delicatezza è dato dalla tonalità cipria dell’outfit. Ai piedi l’attrice indossa sneakers bianche, che sono sempre una buona idea per le donne in carriera 2025. Alternativa ai pantaloncini troppo corti? Puntate su un bermuda, per un effetto sorpresa ma quanto basta.

Amanda Seyfried – Foto Getty

Valeria Bruni Tedeschi: morbida eleganza

In total look firmato Giada, la protagonista di Duse, presentato a Venezia, è il riferimento, elegante e senza tempo, che ci meritiamo. L’attrice e regista indossa un powersuit scuro dalla linea oversize composto da blazer doppiopetto e pantaloni ampi. Un top chiaro in seta completa l’outfit. I tocchi di colore sono riservati agli accessori: la borsa in sfumatura carta di zucchero e i sandali color smeraldo. Discrezione e forza si uniscono: pertanto, ispirarci a questo look non è un suggerimento, ma un diktat.

Valeria Bruni Tedeschi – Foto Ipa

Leggi anche Rientra in ufficio con stile: le migliori sneakers da comprare ora sono qui