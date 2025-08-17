Che il rientro in ufficio sia guidato dallo stile e l’allegria (oltre che da un pizzico di nostalgia per le vacanze finite): come riuscirci? Giocando con la moda e puntando anche sul giusto diktat in fatto di sneakers. Le tendenze autunno 2025 vengono in nostro aiuto: le migliori sneakers su cui puntare ora per il back to office sono un concentrato di coolness da trasformare nell’elemento non plus ultra del tuo stile.

Quali sneakers scegliere per i look da ufficio?

Dove il dress code non è né formale né propriamente corporate, è proprio lì che si esprimono le infinite possibilità delle sneakers da indossare a lavoro. È chiaro che le sneakers bianche semplici e minimali restano l’emblema dello stile daily per eccellenza, e questo lo dimostrano anche le fashioniste i cui look non sono passati inosservati allo sguardo sempre vigile e attento dei fotografi di street style. Sotto i completi color cioccolato o sotto i tailleur declinati in morbide nuance pastello, le sneakers bianche – con i lacci o con gli strappi – restano sempre un’ottima idea.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Una lancia va spezzata anche a favore delle sneakers in pelle scamosciata: spiccano tra le migliori proposte shopping per l’autunno 2025, e ne troverai di davvero cool specialmente nell’offerta dei brand streetwear più iconici. Cosa le rende distintive? Ogni dettaglio è un espediente per giocare con contrasti materici o cromatici, che arricchiranno i tuoi look con un accento (extra) di carattere e personalità.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le migliori sneakers per i look del rientro in ufficio

Spazio ora alle migliori sneakers per i tuoi prossimi look da ufficio. Primo fattore da considerare è il design, che può variare dalle linee più semplici e fluide fino alle costruzioni più chunky e ricche di dettagli. Occhio anche alla suola, che il più delle volte è un elemento molto caratterizzante: c’è chi la preferisce semplice, minimale e nella versione tono su tono; chi invece predilige i volumi maxi e le versioni flatform.

Plus, passione logomania? Lasciala esprimere attraverso i codici emblematici della sneaker che più li rappresenta: monogrammi, loghi e caratteristiche distintive ti faciliteranno nella scelta definitiva. Dulcis in fundo, lasciati conquistare anche dai colori: le sneakers bianche – repetita iuvant – sono quelle che abbinerai sempre con maggiore facilità, ma le interpretazioni multicolor delle scarpe da ginnastica dai volumi più strutturati sono pure catalizzatrici di attenzione. E l’effetto wow è assicurato.

In pelle e camoscio, Hogan (€450)

Multicolor e con logo laterale, Michael, Michael Kors, su Zalando (in sconto a €100,99)

Con trama tecnica in camoscio, New Balance (€140)

In camoscio e con logo iconico laterale, Nike, su Foot Locker (€109,99)

Con tomaia in tessuto traspirante, Under Armour (€150)

In camoscio e con suola in gomma a contrasto, Adidas, da AW Lab (€110)

Sneakers artigianali Made in Italy, The Vertical Lines (€259)

Realizzata con i fondi di caffè, Coffioner (€149)

In pelle e tessuto traspirante, Bata (€39,90)

In pelle scamosciata, Miu Miu (€750)

Con suola chunky dentellata, Moncler, su MyTheresa (€450)

Dalla suola oversize tono su tono, McQueen, su MyTheresa (€307)