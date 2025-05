La dolce stagione è finalmente arrivata, e con lei la voglia di scegliere mise che comunicano leggerezza e spensieratezza d’animo. Quale migliore colore – se non il bianco – per esprimere tutto questo? Siamo andate a caccia di ispirazione e l’abbiamo trovata nel look che Valeria Golino ha recentemente indossato al photocall del Festival del Cinema di Cannes, dove ha presenziato per la première di Fuori, il nuovo film diretto da Mario Martone, e del cui cast è parte. Il suo look total white fa da apripista alle nostre prossime mise: ecco come indossare il bianco in estate, in un concentrato di tendenze moda a prova di star.

Come indossare il bianco in estate

Per l’attrice napoletana, non c’è ombra di dubbio: il modo per sublimare al massimo il bianco è privilegiare il total look. Primo elemento meritevole di attenzione è la scelta della tonalità, e Valeria Golino ha preferito infatti una variante di bianco panna quasi tendente al crema, calda e accogliente. Sentiti libera di replicare questo look anche sperimentando le tonalità di bianco più fredde, che quest’estate daranno massimo risalto al tuo incarnato abbronzato (nota bene: lo sappiamo, resistere al fascino del color burro non è cosa semplice!). Passiamo poi ai veri protagonisti del look, ovvero la camicia e i pantaloni, che formano insieme un completo indiscutibilmente très chic. La camicia è morbida e dalla silhouette rilassata, Valeria Golino la indossa arrotolando le maniche e lasciandola sbottonata sui primi tre bottoni. Parola d’ordine: spensieratezza! A dare un accento sartoriale al look sono invece i pantaloni a vita alta, perfettamente tono su tono con la camicia inserita al loro interno. A completamento della mise, décolletées nere a punta e con tacco a spillo, che potremo facilmente sostituire con sandali con un pratico tacco a blocco.

Foto Ipa

Come copiare il look di Valeria Golino

Due semplici must-have e nient’altro di più. Se c’è un motivo per cui amiamo il look di Valeria Golino, è semplicissimo a comprendersi: non c’è un layering particolarmente complesso, né uno styling altrettanto difficile. Solo una camicia abbinata a pantaloni morbidi e dalla vestibilità rilassata, per comunicare nonchalance attraverso una mise che saremo in grado di indossare di giorno ma anche di sera. Tutto, infatti, sta negli accessori: di mattina in città, sì a friulane, sandali bassi o sneakers. Anche un paio di espadrillas potrebbero fare al caso. Di sera, invece, sperimenta questo abbinamento con sandali con tacchi a spillo o slingback. Per finire, gioielli oro per un vero tocco bling-bling.

In filato di cotone 100%, Zara (€39,95)

Pantaloni a palazzo, Max&Co. (€109)

Leggi anche Guida shopping ai migliori sandali bassi per l’estate 2025