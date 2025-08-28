L’hype per la sua prima volta al lido è altissimo e lei ha deciso di non deludere le aspettative. Appena sbarcata a Venezia per l’82esima edizione del Festival del Cinema di Venezia 2025, Julia Roberts ha già fatto parlare di lei. Merito di un’abitudine che l’attrice non ha perso: quella di indossare capi divertenti realizzati per l’occasione. Così dopo l’abito da sera con le pose migliori dell’amico George Clooney, un custom made Moschino, indossato alla Casa Bianca nel 2022, questa volta è toccato a Luca Guadagnino, il cui volto è riprodotto in serie sul cardigan over (capo di gran tendenza per la prossima stagione autunnale) che Roberts ha indossato al suo arrivo al lido. Un omaggio al regista con cui ha lavorato in After the Hunt, pellicola fuori concorso che presenterà proprio a Venezia. È uno dei film più attesi e (pare) uno di quelli di cui parleremo di più. E nell’attesa di scoprire come ci stupirà sul red carpet durante la serata del 29 agosto, riscopriamo tre motivi per cui lo stile di Julia Roberts è sempre attuale e amatissimo.

l’arrivo di Julia Roberts a Venezia lo scorso 27 agosto. Courtesy of Press Office

L’eleganza ribelle di Julia Roberts

Prima della virata no make up di Pamela Anderson. Ancor prima dello stile elegante, ma effortless, senza sforzo, di Dakota Johnson. Prima che gli abiti vintage fossero sdoganati sul red carpet. Prima di tutto questo c’era lei: Julia Roberts. Con i suoi ricci ribelli, il sorriso smagliante e una pelle radiosa da far invidia, a conquistare il suo pubblico ci ha messo davvero poco. Ma questa ragazza georgiana della porta accanto, consacrata a star di Hollywood da Pretty Woman (1990), ci ha tenuto a stabilire da subito che a fare le regole era lei, perfino sul red carpet.

Di tanto in tanto la visione di un’ascella non depilata sul tappeto rosso è causa di titoloni sui giornali, ma ti ricordi quando a fare le scandalo fu proprio lei? Era il 1999. Londra, Leicester Square, è in corso la Premiere di Notting Hill, Julia arriva vestita di un semplice abito di paillettes rosse e sandali col tacco nero. Tutto regolare finché con la sua naturale disinvoltura solleva un braccio per salutare i fan accorsi. Inutile dire che fu davvero un caso clamoroso, come ha ricordato l’attrice stessa anni dopo.

Julia Roberts alla Premiere di Notting Hill a Londra nel 1999. Foto Getty

Il total look della collezione P/E 2025 di Saint Laurent composto da tailleur dalle spalle over, camicia e cravatta è stato uno dei più replicati della stagione: anche qui c’è lo zampino di Julia Roberts. All’origine del trend ci fu un look poi diventato iconico che l’attrice indossò ai Golden Globes del 1990, anno in cui fu premiata come miglior attrice non protagonista per Fiori d’Acciaio (1989): un completo da uomo firmato Giorgio Armani che Roberts acquistò nella boutique di Rodeo Drive a Beverly Hill. «Non avevo idea che in questa occasione si indossassero favolosi abiti da sera, il tailleur mi piaceva e lo comprai. Resta uno dei miei look preferiti di tutti i tempi», ha confessato a Vogue UK un anno fa. Una scelta fortunata e azzeccata, anche a distanza di 35 anni.

Julia Roberts premiata ai Golden Globes, 1990. Foto Getty

Ha reso chic lo stile quotidiano

Il suo arrivo in laguna lo conferma: Julia Roberts sa rendere chic gli outfit urbani con estrema disinvoltura. Al Festival del Cinema di Venezia 2025 è sbarcata con un paio di long shorts neri sartoriali, T-shirt nera, il cardigan già famoso, maxi bag e Superga ai piedi. A 57 anni detta ancora tendenza come quando i suoi scatti rubati per le strade d’America ispiravano le ragazze degli anni Novanta. Jeans chiari a vita alta, maglietta e blazer è sicuramente questo l’ensemble che più le appartiene: lo stesso della scena finale di Pretty Woman, quando l’amato Edward (Richard Gere) arriva da lei arrampicandosi sulle scale del suo balcone con un mazzo di rose rosse in mano.

Ma ci sono anche la combo slipdress e cardigan, i minidress a fantasia portati con i mocassini con tanto di calzino bianco. O ancora i pantaloni in stile pigiama abbinati ai crop top e le gonne svasate (in pieno stile anni ’90) indossate con canotte e cardigan con bottoni. Così il suo tocco ha saputo elevare i capi più quotidiani.

Julia Roberts nel 1998. Foto Getty

Julia Roberts sul set di Law & Order nel 1999. Foto Getty

Con Julia il vintage è diventato glamour

In attesa di vederla calcare il tappeto rosso di Venezia, il toto look per questa prima volta è già iniziato. Julia giocherà in casa indossando una creazione di Giorgio Armani o si sarà affidata alle mani dell’amico Simon Porte Jacquemus? Il suo abito sarà custom made o per una serata così glamour tirerà fuori una chicca di repertorio vintage?

Del resto lo aveva già fatto nel lontano 2001, quando ritirò l’Oscar come miglior attrice protagonista per Erin Brockovich. Forte come la verità in un Valentino del 1992. Un fasciante abito nero in velluto e tulle con eleganti strisce in raso bianco che prima di lei avevamo visto sulla top model Christy Turlington. Ad ogni modo, qualsiasi look avrà scelto, sappiamo già che le basterà sfoderare il suo miglior sorriso per conquistare l’intera platea.

Julia Roberts agli Oscar nel 2001. Foto Getty