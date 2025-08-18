Che basti davvero poco per ripristinare un senso di ritrovata novità nel nostro guardaroba ce lo ricordano le tendenze moda autunno-inverno 2025-2026, protagoniste delle passerelle sulle quali le abbiamo avvistate. Le novità in arrivo? Molte. La voglia di farle subito nostre? Immensa. E – spoiler! – chissà che questi diktat non possano anche in qualche modo essere mixati tra loro. Come la moda dark, tutta all’insegna del total black, che potrebbe facilmente entrare in simbiosi con i profili bombati delle silhouette estremamente sinuose e di tendenza la prossima stagione. O come la palette technicolor della quale siamo già pazze (non ricorda un po’ i look della Regina Elisabetta?), i dettagli in pelliccia ecologica e lo stile boscaiolo che eleva la classica fantasia a quadri con un twist ancora più intrigante. Se sei pronta a lasciarti guidare in questo excursus all’insegna delle nuove tendenze moda, ti assicuriamo che sarà semplice assimilare validissime micro lezioni di stile da ognuno di questi look.

Tendenze moda autunno 2025: curve, curve e ancora curve

Che sia finita l’era delle silhouette oversize? Dove sono finiti i blazer maxi e i pantaloni morbidi? Puoi tirare un sospiro di sollievo: continueranno ancora a farci compagnia. Ma c’è un però. Le silhouette sinuose all’insegna delle curve più elaborate e scultoree saranno le vere protagoniste del guardaroba. Vedi ad esempio Alaïa, che ne fa un pretesto per esplorare la volumetria. In passerella da Givenchy, invece, le curve si esprimono attraverso il peplum che evidenzia più che mai il punto vita delle giacche. Tuttavia, è nella sfilata Victoria Beckham che abbiamo avvistato il dettaglio non plus ultra: il colletto ripiegato è la vera chicca per stupire anche indossando un semplice maglioncino grigio. Quando il dettaglio parla, tutto il resto tace!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Alaïa autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Givenchy autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Victoria Beckham autunno-inverno 2025-2026

La moda dark è tornata, ma come si indossa?

Ferme tutte, non lasciamoci scoraggiare dall’effetto monoblocco di un look total black: lo styling del colore nero deve risultare tutto tranne che pesante. E la chiave di svolta è proprio qui, sotto i nostri occhi: occorre solo giocare con i contrasti di texture. La moda dark è sì tornata, ma non di certo per essere noiosa (anzi!). Complice anche il ritorno di Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams (la seconda stagione dell’acclamata serie TV è su Netflix), il nero non è solo sinonimo di eleganza ma anche catalizzatore di carattere e personalità. Ce lo dimostrano la giacca di pelle di McQueen, indossata con calze di pizzo a contrasto, ma anche il blazer di Alberta Ferretti portato con capospalla con strascico in tulle. Per Ferragamo, invece, la risposta a come indossare la gonna nera a tubino è in un maglioncino a rete tono su tono.

Foto Launchmetrics/Spotlight. McQueen autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Alberta Ferretti autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ferragamo autunno-inverno 2025-2026

Pronta per il guardaroba technicolor?

Le passerelle ci autorizzano, procediamo! L’autunno 2025 ci serve su un piatto d’argento un’opportunità che da molti anni ormai la moda sembrava aver eclissato dalle sue scene, ovvero quella di giocare con i colori fluo più audaci. Certo, il rischio di sembrare un evidenziatore è sempre a portata di mano (facciamo attenzione dunque), ma concediamoci la possibilità di sperimentare nuove nuance. Più accese, più energiche, più vivide e intense! In passerella da Ashlyn si gioca con l’arancione, Saint Laurent impreziosisce le tonalità più intense (il magenta, il giallo, l’azzurro) con tessuti dalla finitura luminosissima, Prada ci spinge fuori dalla comfort zone con una cappa verde lime che inietta un pizzico di stile utility anche nel guardaroba più chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ashlyn autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Saint Laurent autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada autunno-inverno 2025-2026

Non la solita pelliccia ecologica (leggi anche: accessori)

Chissà che anche la moda non si sia stancata del caro e vecchio cappotto in pelliccia (se non è ecologica, che sia almeno vintage: a te la scelta). Sembra infatti che le passerelle abbiano cercato per la stagione in arrivo un modo nuovo di indossare la pelliccia: a piccole dosi e in modo più caratterizzante. Come fa Simone Rocha, ad esempio, che in passerella a Londra ha proposto un top a fascia. O come la passerella di Valentino, dove il direttore creativo Alessandro Michele ha svecchiato il cappotto conservando la pelliccia sintetica solo sulle maniche. Dulcis in fundo, Balmain: alla scarpa rivestita in pelliccia, dici sì o no? A noi non dispiace.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Simone Rocha autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Valentino autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Balmain autunno-inverno 2025-2026

Lo stile boscaiolo, con un twist più femminile

Chiudi gli occhi e immagina: il bosco in autunno. Esiste forse un luogo più magico e suggestivo? Bene, i look delle sfilate moda autunno-inverno 2025-2026 sembrano conservare proprio anche un pizzico dell’imprinting di tale magia. E la novità è questa: non ti occorre un weekend in montagna per fare sfoggio di questi pezzi must-have. Potrai cominciare subito, con tutti i look daily (e non solo) alle porte della nuova stagione. I nostri riferimenti? Le camicie a quadri di Calvin Klein e TWP, così come il cappotto checked di Burberry. Nota bene: il risultato vira sì verso lo stile boscaiolo, ma con un tocco decisamente più femminile. Complici le silhouette avvitate dei capi e lo styling con l’accessorio essenziale per eccellenza: la cintura con fibbia metallica, che evidenzia il punto vita e dà risalto alla figura femminile.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Calvin Klein autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Burberry autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. TWP autunno-inverno 2025-2026