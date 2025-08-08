Rossetto nero, scarpe a dir poco chunky e gonnelloni di vaporoso tulle. C’è stato un tempo in cui avrei definito così l’identikit della ragazza gotica per eccellenza. Non notarla era impossibile e l’opinione generale si divideva tra chi stimava il suo coraggio di distinguersi dalla massa e chi sotto sotto pensava: “Questa tipa è un personaggio!”. Perché aderire allo stile goth è sempre stato un manifesto di personalità, un modo un po’ strafottente di dire che quello che pensano gli altri non ti interessa. Per giunta, abiti e trucco erano anche l’evidenza di una discreta cultura musicale, che spesso suscitava ammirazione. E da quando Jenna Ortega ha vestito i panni di Mercoledì Addams per la prima volta nel 2022, lo stile gotico ha subito una trasformazione e non mi stupirei se a breve vedremo seguire le sue orme anche le clean girls più incallite.

Da clean girl a ragazza goth è un attimo

Sì, sto dicendo che (forse) potremmo non voler più copiare lo stile di Hailey Bieber, la regina delle ragazze acqua e sapone. Con i suoi video in bagno o in macchina ci ha insegnato a truccarci per essere sempre naturalmente perfette e di conseguenza anche i suoi look hanno iniziato a fare scuola. Jeans baggy, maxi felpe, top essenziali, ma anche mini dress e abiti blazer sono diventati gli essenziali delle clean girls, letteralmente le “ragazze pulite” i cui outfit in realtà studiatissimi vogliono apparire messi insieme in pochi minuti. Ma il punto è che la tendenza goth che sta già conquistano lo street style delle capitali più modaiole del mondo non vuole rompere con tutto ciò che è venuto prima, piuttosto vuole fondersi con esso.

È come se fosse in atto una fusione tra l’accurata raffinatezza di Hailey Bieber, con il carattere e la drammaticità dei look che Jenna Ortega sta sfoggiando durante la promozione di Mercoledì 2 (i primi episodi sono già su Netflix). Il tutto condito da quel pizzico di ribellione della protagonista di Lady Bird, il film che nel 2017 ha visto l’esordio di Greta Gerwig (la stessa di Barbie) alla regia. Ci sentiamo un po’ tutte come la protagonista Cristine McPherson (Saoirse Ronan) che combina un guaio dopo l’altro solo per inseguire il sogno di costruirsi un futuro a New York. Il risultato è una tendenza moda che potrebbe mettere d’accordo davvero tutte con il giusto dosaggio degli ingredienti.

Gli ingredienti del nuovo stile gotico

Se attitude personale, beauty look e accessori fanno davvero la differenza, chi ha detto che sia necessario indossare solo nero, corsetti o gonne mesh trasparenti per fare nostro lo stile goth? Ognuna può scegliere quanto osare e quanto giocare. Il pezzo irrinunciabile è sicuramente un abito nero, meglio se dalle maniche strutturate. Ma per sperimentare con la tendenza goth i completi gonna più giacca si rivelano la soluzione più funzionale. Con il tocco bianco di una camicia con colletto e polsini otterrai eleganza e il look scolaresco, ma estremamente bon ton, di Mercoledì Addams.

Oltre al bianco e nero c’è di più: i tuoi migliori amici saranno anche pattern come pois e animalier. Queste fantasie, oltre a essere ormai iconiche, sanno essere molto versatili. In questo caso dimentica la loro versione micro e vai di maxi. Inoltre, sebbene le scarpe con plateau siano il must di un look dal sapore gotico, con mules (anche infradito), Mary Jane, slingback e ballerine mesh, dall’effetto vedo non vedo, raggiungerai il massimo dell’eleganza.

Minimo sforzo, massimo risultato? Ispirati al look qui sotto. Potrai replicarlo indossando capi che già possiedi, in questo caso una gonna ruota, una giacca sahariana allacciata in vita e sandali con il tacco. Il tocco speciale è la collana bold in oro. Nota bene: il blu profondo funziona tanto quanto il nero.

Shopping: come fare tuo lo stile goth

