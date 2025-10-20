Il designer Michael Kors ha visitato la sede centrale del World Food Programme (WFP) a Roma per ribadire il sostegno del brand alla più grande organizzazione umanitaria del mondo e per incontrare la direttrice esecutiva Cindy McCain e altri leader del WFP. Durante la visita, Kors ha discusso dei progressi e dei nuovi obiettivi del progetto WATCH HUNGER STOP, l’iniziativa nata nel 2013 per fornire pasti scolastici ai bambini delle aree più povere del pianeta. In oltre dieci anni di collaborazione, la partnership tra Michael Kors e WFP ha permesso di distribuire più di 35 milioni di pasti scolastici.

Dalla moda all’agricoltura locale: il programma “Home-Grown School Feeding”

Dal 2024 l’iniziativa WATCH HUNGER STOP si concentra sul sostegno al programma Home-Grown School Feeding del WFP, un modello innovativo che unisce nutrizione, sviluppo sostenibile e inclusione sociale. Il programma mira a creare un circolo virtuoso: i pasti scolastici vengono preparati con ingredienti acquistati da agricoltori locali, spesso donne, che ricevono formazione, strumenti e una fonte di reddito stabile. Così, mentre i bambini ricevono cibo sano e continuano a frequentare la scuola, le comunità agricole rafforzano la propria resilienza economica e sociale.

Sri Lanka, il primo Paese del nuovo progetto

Il primo Paese scelto da Michael Kors e dal WFP per attuare questa nuova fase è lo Sri Lanka, dove il WFP opera da decenni. Grazie ai fondi messi a disposizione dal brand, 250.000 bambini riceveranno pasti scolastici regolari per tre anni, mentre 1.500 agricoltori locali forniranno uova, verdure e frutta in dieci distretti del Paese. L’iniziativa prevede anche l’ammodernamento di 30 scuole, con pannelli solari, cucine rinnovate e aule migliorate, creando ambienti di apprendimento più sicuri e sostenibili per oltre 3.000 studenti. «È stato un onore visitare la sede del WFP e conoscere da vicino le persone che ogni giorno combattono la fame nel mondo» ha dichiarato Michael Kors.

Una T-shirt speciale per un grande obbiettivo

Per il 2025, Michael Kors lancia due T-shirt in edizione speciale, realizzate in cotone e lino, con fotografie del fotografo Maxime Poiblanc che ritraggono frutta e verdura coltivate dai contadini dello Sri Lanka nell’ambito del programma Home-Grown School Feeding. Le T-shirt saranno disponibili dal primo ottobre su michaelkors.com e in una selezione di boutique Michael Kors nel mondo, al prezzo di 40 dollari.

Tutti i profitti derivanti dalle vendite saranno donati al World Food Programme, con una donazione equivalente a 25 dollari per ogni t-shirt acquistata. Il marchio si è impegnato a versare un minimo di 1 milione di dollari entro il 30 settembre 2026 a favore dei programmi del WFP USA, l’organizzazione no-profit statunitense che sostiene le attività globali del World Food Programme.