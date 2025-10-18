Quest’autunno non c’è dubbio: la borsa-cintura è la tendenza accessori più cool, perfetta per donare carattere – e volume – ai nostri look. La domanda dunque sorge lecita: come si indossa con giacche e cappotti? Siamo andate alla ricerca di 5 validissime idee di stile, e le abbiamo trovate proprio dove la moda nasce: sulle passerelle. Da Louis Vuitton a Fiorucci, passando per Tod’s e Ferragamo, i grandi brand ce la ripropongono in chiave contemporanea, giocando con forme, materiali e proporzioni. Non è più solo un accessorio, ma il pezzo forte dell’autunno, capace di scolpire la silhouette e dare carattere anche al cappotto più classico. Perfetta per chi vive la città con ritmo e stile, la borsa-cintura conferisce anche un accento di personalità e libertà (d’altronde, ci dona una grande possibilità: avere le mani libere!).

Formati maxi, anche sotto le cappe

Il classico incontro tra eleganza e funzionalità. Complice l’iconica fantasia damière della maison francese, la maxi borsa-cintura con due sacche laterali diventa protagonista del guardaroba autunnale in passerella da Louis Vuitton: perfetta da indossare sotto le cappe più strutturate. Il risultato è sofisticato e metropolitano: la praticità incontra lo stile urban, rendendo anche un semplice cappotto color panna un capo essenziale per i look in città. Non plus ultra? La combinazione tra pelle morbida e dettagli hardware della borsa-cintura, che crea un effetto luxury discreto ma (molto) incisivo.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Louis Vuitton autunno-inverno 2025-2026

Cappotti minimali, borse-cintura formato oversize

Self-confidence, modalità on. Altra passerella, altra idea di stile (da rubare al volo). Ecco tornare la maxi cintura in pelle nera con due sacche laterali: in passerella da Ferragamo, si porta sopra un cappotto grigio, un equilibrio perfetto tra eleganza e quel pizzico di grinta che non guasta mai. La combinazione ideale per chi ama look minimalisti ma vuole aggiungere un dettaglio distintivo e funzionale, capace di dare carattere anche alle mise più sobrie. La pelle liscia e la linea pulita della borsa-cintura Ferragamo sottolineano la struttura del cappotto e valorizzano la silhouette, creando un effetto chic immediato. Pronta per l’ufficio ma anche per un aperitivo in città!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ferragamo autunno-inverno 2025-2026

Quando la pouch è strategicamente agganciata

Sopra maglieria, tricot e capispalla in lana, la cintura col borsello (agganciato) di Tod’s si trasforma in un accessorio tanto discreto quanto essenziale. La mini pouch pendente aggiunge praticità allo styling, senza appesantirlo. Anzi! Il risultato è cozy-chic, perfetto per chi vuole sentirsi comoda senza rinunciare allo stile. Consiglio extra: scegli colori neutri e privilegia linee morbide per abbinare facilmente la tua cintura con borsello. Sì, anche agli strati di maglieria, cardigan oversize o cappotti in lana più pesanti, creando stratificazioni armoniose e tutt’altro che eccessive.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tod’s autunno-inverno 2025-2026

E con la pelliccia? Mini pouch su cintura

La pelliccia ecologica incontra la cintura metallica con mini pouch in passerella da Simone Rocha: annotiamo subito ogni minuzia di questo styling. Eleganza e praticità si fondono, dando vita a un look originale, contemporaneo e decisamente glamour. La cintura dona un tocco shiny a questa mise, mentre la mini pouch conserva un effetto minimal (oltre che essenziale) ed estremamente chic. La borsa-cintura si conferma l’accessorio della stagione fredda, anche sopra il più sofisticato dei cappotti.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Simone Rocha autunno-inverno 2025-2026

Marsupi utilitari con cardigan bon ton

Dalla sfilata di Fiorucci rubiamo l’idea di una borsa-cintura che diventa maxi e pop, incarnando lo stile daily con ironia e leggerezza. Perfetta per chi ama i colori, i dettagli giocosi e non vuole prendersi troppo sul serio, il borsello pop di colore arancione trova posto sopra morbidi cardigan neri. Insomma, l’alleato perfetto per conferire maggiore personalità anche ai look più casual. La lezione definitiva? La borsa-cintura può essere anche divertente, e ci piace proprio per questo.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Fiorucci autunno-inverno 2025-2026