Fino al 3 novembre il celebre grande magazzino Bergdorf Goodman, simbolo del lusso newyorkese, rende omaggio al brand Loro Piana con un’installazione spettacolare, che trasforma le sue vetrine in un percorso visivo e sensoriale dedicato alla maison italiana. È un tributo a un marchio che, da oltre un secolo, ha ridefinito il concetto di eleganza discreta e di lusso autentico, portando nel mondo il savoir-faire e la maestria tessile del Made in Italy.

Una delle vetrine Loro Piana da Bergdorf Goodman a New York

Un legame storico con New York

La storia d’amore tra Loro Piana e la Grande Mela nasce negli anni Ottanta, quando Sergio e Pier Luigi Loro Piana aprono il loro primo ufficio a New York, affascinati dall’energia culturale della metropoli. Nel 1994 inaugurarono il primo concept store su Madison Avenue, ma il vero riconoscimento arriva quando il centro commerciale di lusso Bergdorf Goodman inizia a vendere i loro accessori, intuendo l’unicità di un marchio che, da produttore piemontese di filati pregiati, si era evoluto in un’icona del quiet luxury, ben prima che questa espressione diventasse una tendenza globale.

Una fiaba di luce e materia

Proprio Bergdorf Goodman celebra oggi questo legame con una maxi-installazione che illumina gli edifici uomo e donna tra la 57ª e la 58ª strada. Le vetrine raccontano le tappe salienti della maison, fondata nel 1924 a Quarona, in Valsesia, e divenuta nel tempo leader mondiale nella lavorazione del cashmere e delle lane extrafini. Il racconto prende vita anche sulla facciata del negozio donna, che fino al 26 ottobre si anima grazie a una proiezione inedita: una sorta di fiaba che narra il viaggio dei filati dai paesaggi remoti della Mongolia, della Cina, del Perù e della Nuova Zelanda fino agli atelier italiani, dove mani esperte trasformano la materia.

Inoltre, per l’occasione, Bergdorf Goodman presenta in anteprima mondiale una selezione di prodotti uomo e donna realizzati con tessuti, colori e pelli esclusivi. Il pubblico potrà inoltre usufruire di un servizio speciale di personalizzazione per due icone del brand: la sciarpa Grande Unita e il Plaid Unito, simboli intramontabili dell’eleganza domestica firmata Loro Piana.

Un evento tra cultura e glamour

L’inaugurazione, avvenuta il 17 ottobre, è stata presieduta dal CEO Frédéric Arnault e da Tracy Margolies, presidente di Bergdorf Goodman. Per l’occasione, una cena intima ha riunito un selezionato gruppo di giornalisti, creativi e celebrità del mondo dello spettacolo, tra cui gli attori Keri Russell, Katie Holmes, Matthew Rhys ed Ebon Moss-Bachrach.

L’allestimento della serata, ispirato ai toni caldi dell’autunno newyorkese tra marrone, giallo e rosso, evocava l’atmosfera raffinata e onirica della mostra, con figure in legno e miniature dei grattacieli a fare da cornice.

Le celebrity all’evento Loro Piana da Bergdorf Goodman