Ti ricordi quando avevi dodici anni e andavi in vacanza al lido con i tuoi, le lunghe passeggiate sul bagnasciuga e una bibita frizzante gustata sul tavolino del bar? Proprio quest’atmosfera un po’ rétro e piena di felicità è al centro della visione creativa della nuova campagna primavera-estate 2026 di Alessandro Enriquez, che di quelle estati vuole ricreare i colori brillanti e i sapori. Ed è nella valigia dei ricordi e delle vacanze che Alessandro recupera la tradizione italiana e la mescola alla contemporaneità con un risultato elettrizzante, ma che non perde mai di vista le nostre radici.

Rossella Jardini maestra di ironia

Al suo fianco c’è una delle grandi “signore della moda italiana”, Rossella Jardini – che ha lavorato fino al 2013 come Direttore Creativo per Moschino e da più di dieci anni è consulente di Missoni. L’incontro tra i due creativi non è casuale: condividono un amore per il gioco e per l’ironia, e usano i colori con la sapienza di chi non ha paura di osare e chi ha già un linguaggio caleidoscopico. Dal vocabolario di Jardini arrivano pois, colori decisi, stampe leopardate e le iconiche scritte asimmetriche sulle stoffe che si intrecciano con le ormai riconoscibili fantasie di baci e fragole in stile Enriquez. Rossella Jardini, da sempre capace di trasformare i codici classici in chiave pop, imprime alla collezione un carattere netto e immediatamente riconoscibile, confermando la sua eredità di “maestra di ironia” nella moda italiana e internazionale.

Foto di Pierpaolo Ferrari

Una collezione “multigusto”

Come ogni coppa di gelato che si rispetti, anche la collezione è “multigusto”: le parole fragola, banana, limone campeggiano sulle T-shirt coloratissime e ogni gusto è un’occasione per esplorare materiali e modelli diversi. Secondo un perfetto mix di vintage e novità, ritroviamo l’abito lungo a pois e la gonna a righe che strizzano l’occhio allo stile della Dolce Vita italiana, o le maxi gonne con dei gelati disegnati, mentre la scritta simbolo dello stilista “amore amore” contagia alcuni capi must della collezione.

Foto di Alberto Alicata

Una visione sognante in chiave pop

A firmare le immagini della campagna, Pierpaolo Ferrari – artista e fotografo che assieme a Maurizio Cattelan ha fondato il marchio Toiletpaper. La sua estetica vibrante aggiunge un tono surreale agli scatti: i modelli posano giocosi e irriverenti su sfondi dai colori accessi che richiamano la bandiera italiana o le tovagliette dei pranzi in campagna. Hanno tra le braccia una gallina o dei filoni di pane, si contendono un gelato di cartone che si abbina ai colori dei loro abiti: come un tuffo tra le onde o le feste popolari di paese in cui ti aggiri tra le bancarelle e ti immergi nel profumo del cibo locale, questa collezione manifesta il desiderio di leggerezza e gioia. E, soprattutto, di amore.

Foto di Pierpaolo Ferrari

