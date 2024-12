Corriamo al riparo! Con l’arrivo definitivo dell’inverno, anche le tendenze moda ci esortano a vestirci con strategia. E quali migliori alleate per i nostri look da giorno e da sera se non proprio le giacche di lana? Perfette anche sopra maglie dolcevita e maglioncini di lana o cashmere, si prestano bene sia al layering (ovvero, la stratificazione di più capi insieme!) sia a essere protagoniste assolute della tua mise. In questo manuale di stile ti portiamo non solo alla scoperta dei possibili abbinamenti ma ti guidiamo anche nello shopping, proponendoti le migliori giacche di lana da comprare ora.

Come abbinare le giacche di lana?

Le giacche di lana spianano la strada a due interpretazioni. La prima è indubbiamente elegante e più chic, esortandoci a sperimentare la nostra fantasia nelle mise con gonne (corte, come in foto, ma anche lunghe!) e pantaloni ampi e morbidi. Sì anche ai vestiti in maglia a coste, altra conditio sine qua non del guardaroba invernale (con giacca di lana stratificata al di sopra, li adorerai!).

Foto Getty

Nello street style c’è poi chi preferisce sfoggiare le giacche di lana con quel pizzico di coolness tipico delle it-girls. Ed ecco che il must-have della moda inverno 2025 trovare spazio sopra il denim, in abbinamento con jeans a vita alta e maglie di cotone. Una proposta – quest’ultima – che non mancheremo di considerare anche per il transition style di marzo. Ma intanto? Ben venga sentirci libere di sostituire la maglia in cotone con un body in nylon.

Foto Getty

Moda inverno 2025: i modelli da comprare ora

Come resistere al fascino indiscusso delle giacche di lana? Avvolgenti, morbide, ma soprattutto pervase da un gusto sofisticato che riesce a elevare con spiccata eleganza anche i look più casual. Tra le proposte definitive della moda inverno 2025 abbiamo avvistato modelli perfetti per interpretare lo stile di ognuna di noi. Ci sono le giacche di lana dalle linee morbide e svasate, quelle strutturate e complete di tasche e bottoni, e ancora quelle con colletto bon ton o collo a revers. Vietato poi omettere i colori: dal grigio per accontentare chi è alla ricerca di un passepartout alle giacche multicolor per dare enfasi e brio ai nostri look. A te la scelta.

In 100% lana e con cintura, Zara (€55,95)

Con tasche e bottoni, Mango (€79,99)

Reversibile e in lana, Max&Co. (€369)

Giacchina multicolor in maglia di misto lana, United Colors of Benetton (€99,95)

In lana e con collo a revers e bottoni, Falconeri (€268)

In maglia di misto lana, Sportmax (€590)

In misto lana, H&M (€159)

In double di lana cucito a mano, Marina Rinaldi (€289)

In lana e mohair, Moncler (€970)

In misto lana, Tommy Hilfiger (€299,90)

