A lla MFW lo stilista Alessandro Enriquez ha presentato la sua nuova collezione Autunno/Inverno 24-25: un tripudio di fiori, un inno alla pace, un invito a interrompere tensioni e conflitti

PACE CI PIACE: è questo il claim della nuova collezione A/I firmata Enriquez. Ispirata al mondo dei fiori – nessuno escluso – unisce diverse forme, specie e colori. Il risultato? Un tripudio floreale che porta con sé un chiaro messaggio: più amore, più pace, più solidarietà.

Dall’amore alla pace: parola allo stilista Enriquez

«Ho sempre raccontato l’amore attraverso le mie collezioni e, stagione dopo stagione, AMORE AMORE AMORE – ricamato, stampato o jacquardato – è diventato il mio slogan più rappresentativo. Vestirsi d’amore è sempre stata la mia proposta più bella». Quell’amore che Alessandro Enriquez ha sempre messo al centro della sua proposta artistica, oggi assume una forma nuova. «Ritengo che anche la moda debba urlare un forte cessate il fuoco e con la voce del mio brand vorrei sfidare il silenzio della nostra società. La mia collezione vuole lanciare un invito, una richiesta, un desiderio di interrompere tensioni e conflitti, per un ritorno all’amore e alla quiete. Stiamo assistendo quotidianamente a tragedie, a massacri, a molte – troppe – morti innocenti. Il mio pensiero non è politico, ma di Pace! PACE CI PIACE sarà il claim di questa stagione, il mio nuovo messaggio da diffondere nella speranza che arrivi a tutti».

«Ho quindi disegnato dei simboli, i miei fiori della pace, che esporrò in una mostra aperta al pubblico al Museo Bagatti Valsecchi, unitamente a delle opere realizzate in collaborazione con Marco Lodola. Sono tutti invitati, tutti graditi ospiti, tutti benvenuti. A tenerci stretti in un abbraccio di solidarietà», ha concluso lo stilista.

Bombe di fiori, le uniche che possono esistere

“Fiori d’amore”, “fiori a pois”, “fiori d’artificio”, “mercato dei fiori”: non c’è alcun dubbio su quali siano i protagonisti della nuova collezione di Alessandro Enriquez per il prossimo autunno/inverno. Un’atmosfera dalidiana fa da sfondo a ortensie vivaci, fiori di campo in festa, check di margherite e insetti portafortuna – coccinelle, api, scarabei. Una collezione così non può che risultare calda e avvolgente.

Non a caso e a completamento, Enriquez collabora con i flower designers de Il profumo dei fiori per una capsule di tshirt e felpe. Insieme distribuiscono gratuitamente “bombe” di fiori, le uniche a cui è permesso esplodere in bellezza. I disegni dello stilista si adagiano gentilmente su tessuti naturali come la seta, la viscosa, la lana o il popeline di cotone, ma anche sui tessuti tecnici come il nylon, per creare un’atmosfera invernale all’insegna del colore e della positività.

I capi che compongono la collezione

I caldi capispalla sono i piumini dal taglio oversize imbottiti e fiorati, cappotti in panno di lana in una tinta unita brillante, dal fuxia al rosso fino al viola.

I tessuti di camiceria maschile si fanno strada nel guardaroba femminile e si mescolano, per creare il capo di punta della collezione: la camicia sartoriale. Tessuti di cotone rigati o piquet si abbinano ai popeline stampati, dando vita a un capo unisex unico e riconoscibile, per lui e per lei, che mette d’accordo tutti.

La maglieria in lana rasata si sviluppa in più proposte e modelli che hanno il dettaglio di bottoni a forma di cuore o fiori, per creare un fil rouge tematico con le stampe a cui abbinarsi.

Il tulle, attillato quasi come una seconda pelle, si arricchisce di stampe floreali mentre le frange, la vera novità della stagione, impreziosiscono i tubini in croccante duchesse colorata e creano un movimento magico nelle diverse lunghezze dei kaftani, perfetti come abiti da sera.

Gli chemisier avvitati e i nuovi abiti dal sapore anni ‘70 con maniche a trapezio, svasati e scivolati su un punto vita più morbido, si aprono in spacchi vertiginosi e si abbinano ai pizzi luminosi e con gli scialli. Complemento per tutti i look di collezione, fanno un tributo alla Spagna tanto amata da Enriquez, raccontata anche nella stampa con le maxi rose e le stelle.