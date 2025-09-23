Jeans, mon amour. Chi nel proprio guardaroba non può fare assolutamente a meno dei pantaloni in denim è nel posto giusto. Oltre alle camicie, i cardigan, le felpe, i maglioncini… quale consiglio di stile migliore se non quello di lasciarsi andare all’esplorazione dello styling con i vestiti? Lunghi o corti, a balze o a pois, monocromatici o a fantasia, in pizzo e dal languore ancora estivo: in questa guida ai 5 look di tendenza per l’autunno 2025 scoprirai come indossare i jeans con i vestiti. E, fidati, se non avevi ancora mai considerato questa possibilità, il momento è finalmente arrivato.

1. I jeans neri con il vestito a pois

Avrai certamente nel tuo guardaroba un paio di pratici jeans neri (in caso contrario, ben venga provvedere). Lascia che la tonalità dark ti faccia da guida nella scelta del vestito ideale per questo styling. Prediligilo bianco e con i pois neri per non distaccarti troppo dalla palette cromatica. Quanto alla tipologia di vestito, questo look street style ci ricorda quanto le silhouette morbide sappiano essere (sempre) un reale valore aggiunto ai nostri look. Per una stratificazione extra (in pieno mood pre-autunnale), chiudiamo il look con un blazer nero da accessoriare con una cintura di pelle in vita e un colletto di pizzo bianco.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Balze, orli colorati, nuance che si richiamano

Quanto sono unici e distintivi i jeans con gli orli colorati? Aggiungono carattere e personalità al look, offrendo una meravigliosa opportunità per raccontare davvero chi sei attraverso la moda. Ne è una prova validissima questa mise, in cui i jeans a palazzo fanno da protagonisti insieme al vestito color crema che lo accompagna. Increspature e balze si riversano sul denim valorizzandolo, senza sovrastarlo. E le nuance dell’orlo colorato richiamano a sé la tonalità protagonista dell’abito. Con un solo aggettivo: impeccabile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Vestiti optical e jeans a palazzo

Sì, mille volte sì, ai vestiti contraddistinti dalle fantasie optical: il denim gli reggerà il gioco, ma resteranno comunque loro i veri catalizzatori di attenzione nel tuo look. Quanto alla silhouette, anche i vestiti smanicati andranno benissimo: a fronte del clima autunnale, potrai comunque aggiungere al tuo look un capospalla ad hoc per le tue esigenze (leggi alla voce “biker jacket”: con la grinta non si sbaglia mai!). Inoltre, lascia che anche i colori protagonisti del tuo vestito dialoghino con il denim. Accanto al blu e le molteplici sfumature dell’indigo, il vestito nero con una stampa astratta che vira dal beige al verde acqua è esattamente ciò che può risvegliare con dolcezza e luminosità anche la più spenta delle giornate autunnali.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Pizzo bianco e denim dal taglio dritto

Come abbinare i jeans con i vestiti, quando il vestito in questione richiama alla memoria la spensieratezza estiva attraverso la leggerezza eterea del pizzo bianco? La risposta è qui, in questo look street style che semplifica tutto rievocando la forza di un fashion mantra sempre attuale: less is more. Un inno al minimalismo, decretato con una mise che focalizza la nostra attenzione sull’abbinamento del vestito bianco a mo’ di sandwich styling. Ovvero, tra due must-have in denim: giacca e pantaloni. Un concetto semplice e chiaro, espresso con decisione e un pizzico di coolness.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Jeans a palazzo e abiti in stile caftano

Finché il clima autunnale consente, concedi un’opportunità agli abiti lunghi in stile caftano o a quei capospalla leggeri che ne rievocano il mood. E soprattutto, concediti quello spacco generoso che senza jeans probabilmente non oseresti sfoggiare. In questo look street style, la coolness di un capo urban – quali i jeans, appunto – incontra la sofisticatezza dell’abito lungo e a portafoglio. Il tessuto è doppio, non è certamente quello leggerissimo e tipicamente estivo, e a completare lo styling ci pensano gli accessori: cintura di pelle in stile obi giapponese e maxi collane con pietre cabochon colorate.

Foto Launchmetrics/Spotlight