Da bambine ne abbiamo avuta tutte una. Sarà per questo che indossare una giacca in denim ci fa subito vintage. Ma se è vero che la prossima stagione vedrà tornare con furore il denim, soprattutto in versione total look, lo è altrettanto che nella jacket season per eccellenza nei nostri guardaroba non possono assolutamente mancare le giacche in jeans. Un evergreen penserai, sì ma il must dell’autunno 2025, come ci mostrano le passerelle e lo street style, è uno solo: “Famolo strano”.

Le ispirazioni dalle passerelle e dallo street style

Sì perché se lo street style vede il trionfo delle giacche di jeans dal taglio over e nelle tonalità di blu più tradizionali, le passerelle esortano a scegliere questo capo in chiave divertente per l’autunno 2025. Infatti, Chanel propone la giacca in denim che ricorda un bomber e dalla lavorazione a righe, tanto che di primo acchito diresti che questo è un capospalla in velluto a coste, non credi?

Mentre il brand di Copenaghen più in voga tra le più giovani, Ganni, mixa il denim ad alcuni elementi che ricordano le giacche da tailleur anni ’80, vedi la linea leggermente sfiancata che termina in una balza plissettata. Il tutto condito dal colletto e i polsini in ecopelliccia. Certamente, non la classica giacca in jeans.

Anche a Venezia, dove è in corso la Mostra del Cinema, la giacca in denim ha fatto la sua comparsa, con un look indossato da Benedetta Porcaroli tutto da replicare. Pantaloni in cotone a fiorellini, polo a tinta unita, stivaletto e capospalla di jeans con inserti in pelle.

Ti riportano nella comfort zone, invece, le ispirazioni che arrivano dallo street style dove le giacche di jeans per l’autunno 2025, che siano oversize o più asciutte, apparentemente tradizionali, puntano tutto su alcuni dettagli che innovano con discrezione. La raffinatezza del lavaggio, alcuni dettagli come il colletto alla coreana o alla francese (con le punte che si aprono verso le spalle), bottoni preziosi o silhouette bombata. Insomma, nuovo ma non troppo.

Shopping: le giacche di jeans da acquistare

Giubbino in denim dal fit regolare, Cigala’s

Giacca di jeans con collo alto e maniche a palloncino, polsi e fondo con elastico, Liu Jo (€ 289)

Dal taglio corto, Gas (€ 99,90)

Giubbino cropped, Pence (€ 560)

Giacca da tailleur in denim, Sandro Paris (€ 325)

Giacca blazer in denim con revers, Soho-T

