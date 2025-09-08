Cosa resterà del guardaroba di Andrea Sachs (la straordinaria Anne Hathaway nell’attesissimo sequel di Il diavolo veste Prada), se tutto il guardaroba di Andrea Sachs viene svelato direttamente dal set? È la domanda che ci siamo poste davanti a una delle più recenti tendenze accessori arrivate dal backstage della pellicola cinematografica.

Diretto da David Frankel e prossimo all’uscita in Italia nella primavera 2026, il film riporterà sotto i riflettori non solo lo stile della temutissima direttrice di Runway Miranda Priestley ma anche quello dell’instancabile Andy. Dopo il glow-up che nel primo capitolo l’ha vista trasformare completamente il suo guardaroba in nome della moda (“Chanel, hai un disperato bisogno di Chanel”, le dice il suo amico e collega Nigel), chissà quali altre grandi sorprese ci riserverà ancora Andy. Questa, intanto, ne è già una bella pronta e svelata: la borsa di Anne Hathaway sul set di Il diavolo veste Prada 2 è il must-have che possiamo cominciare a indossare già questo autunno. E no, non è un trend all’insegna dell’infaticabile color ceruleo.

La borsa di Andrea Sachs in Il diavolo veste Prada 2

Se sei alla ricerca di una nuova borsa nera per l’autunno, il suggerimento non può che arrivare da questa lezione di stile impartita da Anne Hathaway sul set. Ad Andy Sachs, il compito di portare – anzi, sfoggiare durante le riprese – la famosa borsa Empire Carryall Bag 34 di Coach, ribattezzata in “gergo moda” come la cosiddetta East-West bag per la sua silhouette tipicamente rettangolare. Nella scena specifica, che la vede a braccetto con Nigel (interpretato da Stanley Tucci), l’attrice rende la sua borsa Coach il punto focale di un look total black, improntato sul gioco delle trasparenze e sulla presenza scenica del suo lungo cappotto tono su tono.

Foto IPA. Anne Hathaway e Stanley Tucci sul set di Il diavolo veste Prada 2

Shopping: le migliori borse per copiare il look di Andrea Sachs

Il design non lascia dubbi al perché del suo nome, ma la borsa dalla silhouette East-West non è solo caratterizzata dalla struttura rettangolare. A rubare la scena sono infatti anche i manici, lunghi e rigidi, perfetti per portare a spalla questo accessorio indiscutibilmente must-have. In questa guida shopping troverai le nostre proposte per copiare o prendere ispirazione dal look di Anne Hathaway, optando non solo per il colore nero ma anche per nuance basic quali il bianco, il marsala e il beige. Ogni borsa è uno scrigno di bellezza e praticità: quale sarà la tua?

