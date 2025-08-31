Gli immancabili jeans, i pantaloni neri rigorosamente a sigaretta, quelli a quadri… e poi ci sono loro. I pantaloni khaki che non smetteresti mai di voler indossare. Sono così, quelli protagonisti delle sfilate autunno-inverno 2025-2026: affascinanti nel taglio, cool nella resa finale, catalizzatori di attenzione per chi li osserva. Ma soprattutto versatili, capaci di trovare la propria forma espressiva nei look più sensuali come anche in quelli che rievocano lo stile military. Ed è infatti dai pantaloni più belli delle passerelle che abbiamo rubato qualche valida idea di stile. Giusto il tempo di prendere ispirazione e, via, si passa all’azione con le proposte shopping più interessanti del momento. Pensate e selezionate per ogni budget.

I pantaloni khaki più belli dalle sfilate

Chiariamo subito un punto fondamentale: non c’è traccia di aderenze, nei pantaloni khaki avvistati nelle sfilate delle collezioni moda autunno-inverno 2025-2026. La tendenza ci vuole per lo più inclini a indossarli nella variante baggy o oversize, o magari a palazzo. A fare da trait d’union tra i pantaloni più belli è quasi sempre la vita alta (quella bassa sarà anche tornata ma, no, non è questo il momento). Quanto alle idee di styling, la prima arriva da Anteprima: un invito a un color blocking audace ed energico, in cui i pantaloni khaki fanno da protagonisti insieme a una cintura blu e un gilet rosso in maglia a trecce.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Anteprima autunno-inverno 2025-2026

Versatilità, dicevamo a monte. E quindi non solo coolness, ma anche eleganza e sensualità. Dries van Noten esorta a indossare i pantaloni khaki con una cintura dalla texture effetto-pitone, e la vita è così alta (e arricciata dalla silhouette a palloncino) da poterci inserire all’interno un blazer gessato verde smeraldo. Impossibile obiettare, il risultato è davvero chic. Dulcis in fundo, la nonchalance sexy di Dolce & Gabbana: i pantaloni khaki si fondono con lo stile cargo, e lo stile cargo si fonde a sua volta con la lingerie a vista. Il corsetto di pizzo diventa l’eccesso eccentrico con cui i pantaloni must-have di stagione si incontrano, e al risultato – per quanto squisitamente rappresentativo dello stile Gen Z – tutto si può dire tranne che non funzioni.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dries van Noten autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dolce & Gabbana autunno-inverno 2025-2026

I migliori pantaloni khaki da comprare per i look autunnali

Ma quante sfumature cromatiche ha la palette khaki? Te lo sveliamo ora, in questa guida shopping pensata perché tu possa inoltrarti con idee chiare nella scelta dei tuoi pantaloni autunnali must-have. Inoltre, abbiamo privilegiato la vita alta, così come le silhouette più comode per un look autunnale: pantaloni dritti o a palazzo, dalla silhouette a barile oppure cargo, con le pinces per essere chic oppure con cintura in nylon tecnico per essere urban. C’è di tutto (un po’) e ogni strada stilistica ti condurrà esattamente dove è giusto che tu sia: immersa nel tuo stile personale e, possibilmente, ad abbinare i pantaloni khaki con i tuoi capi preferiti.

Dritti e a vita media, Mango (€39,99)

Cargo con profili in raso, Ba&sh (€215)

A gamba larga e con pinces, Faithfull, su Net-a-porter (€250)

Dalla silhouette a barile, COS (€79)

Pantaloni a gamba larga, Luisa Spagnoli (€240)

Cargo in nylon riciclato, Patagonia (€120)

In lana sartoriale e leggera, Loewe (€780)

A vita alta e con pinces, The Frankie Shop (€195)

A gamba larga in jersey a coste, Max Mara (€350)

Leggi anche Quali colori indosseremo questo autunno? 5 tendenze dalle sfilate

Leggi anche 5 borse di tendenza che adorerai questo autunno, una per ogni tuo mood