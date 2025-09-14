Il verdetto è stato emesso, l’udienza è tolta. Tra le bag must have dell’autunno 2025, ci sono le borse rigorosamente maxi e in suede (proprio come le sneakers da mettere subito in wishlist). Dopo i look estivi sbarazzini, con le prime brezze settembrine, sembra che si stia diffondendo una febbre da camoscio, che è da sempre tra i preferiti del guardaroba di questo periodo, ma quest’anno risponde a una piuttosto diffusa voglia di rigore, ordine e pulizia. Infatti, dalle gonne ai pantaloni, passando per le giacche (pezzi anche abbinati per creare ensamble elegantissimi), questo tessuto si è già aggiudicato lo scettro della nuova stagione. Le nuance preferite sono (nemmeno a dirlo) quelle del marrone, dal caramello al cioccolato, il bordeaux e il verde oliva.

Launchmetrics/Spotlight

Addio borse micro, sono le maxi le nostre preferite

Ebbene sì, dopo esserci sbattute in giro con mille borse, borsette e tote bag in stoffa, le nostre preghiere sono state esaudite. Finalmente quest’autunno potremo concederci il lusso di mettere tutti i nostri indispensabili in un accessorio unico: una maxi borsa in suede. Non che i formati mini, per non dire micro, se ne vadano in soffitta. Lo dimostra la borsa che sta già conquistando le it-girl nel mondo: la nuova entrata in casa Saint Laurent, la Icarino bag, la versione mignon della già iconica Icaro.

Perché se le borse piccole fanno chic, quelle big fanno statement: ti danno subito quell’aria di donna impegnata, una che da mane a sera non ha proprio tempo di annoiarsi. Sarà un caso che le borse grandi siano anche quelle con cui è stata pizzicata più spesso Anne Hathaway alias Andy Sachs sul set de Il Diavolo veste Prada 2? Io non credo. Spiegarti perché le maxi borse in suede siano le regine dell’autunno 2025 è davvero facile: sono un accessorio che non ha bisogno di spiegazioni, di troppe lezioni di styling. Saranno luoghi comuni, ma stanno davvero bene con tutto e elevano qualsiasi look, donandoti subito un’aria ordinata. Da quelli più casual (jeans, T-shirt o camicia) a quelli più eleganti. E nemmeno a dirlo sono le migliori amiche degli office look. C’è una sola regola inviolabile: la borsa bisogna sceglierla con un bel design, dalla linea strutturata e magari anche in un colore intramontabile. Che sia una tote bag, un secchiello o una hobo bag: a te la scelta.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Shopping alle maxi bag in suede dell’autunno 2025

Secchiello silhouette arricciata impreziosito da perle dorate, Zimmermann (€1.950)

In crosta di vitello doppi manici fibbie frontali, Max Mara (€1.500)

Borsa scamosciata con pochette interna logo in metallo nel manico, Coccinelle (€298)

Scamosciata mono manico con dettaglio decoro in metallo dorato, Amato Daniele (€990)

Borsa dalle linee morbide realizzata in suede doppia chiusura con automatico e fibbia, Etro (€1.890)

Shopping in pelle scamosciata dal tocco morbido e setoso, arricchita da frange, Gianni Chiarini, (€395)

Borsa in eco pelle scamosciata doppi manici rivestiti da foulard, Rue Madam (€229)

Shopper realizzata in pelle scamosciata con manico in pelle, Frau (€189)

Borsa shopping in pelle di vacchetta tinta in capo con laser Cashmere, Campomaggi (€395)

Ha collaborato Jessica Ventrella

Leggi anche Le sneakers da indossare subito sono qui