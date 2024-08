Si torna a casa, la valigia è da disfare e hai già nuove mise da pensare in vista del rientro a lavoro. Bene, siamo qui per offrirti un sorriso e anche qualche utilissima idea di stile: abbiamo selezionato per te 5 look da ufficio a partire dai grandi classici del guardaroba femminile. In questo prontuario di stile troverai tutto ciò che siamo certe tu abbia già: un semplice vestito di lino, un blazer oversize, un tailleur di cotone, una gonna grigia a vita alta. Insomma, i capi basic ed essenziali con cui poter costruire a cuor leggero gli styling del tuo rientro in ufficio. Pronta?

1. Look da ufficio: il blazer con abito di lino e sandali chunky

Il vestito di lino è un vero must-have dell’estate in città. Sulla scia del transition style di settembre, eccolo fare ritorno nelle giornate in cui il caldo sarà ancora parte della nostra quotidianità. Indossalo con un bel blazer, strutturato ma leggero nel tessuto (di cotone o di lino a sua volta). Gioca con colori pastello o con nuance sabbiate, come queste che ti proponiamo nel look street style in foto sotto: all’abito beige è stata abbinata una giacca in una fragrante tonalità di cioccolato. I sandali? Lascia che siano chunky per un risultato urban e cool. E non dimenticare assolutamente una borsa a spalla e gli occhiali da sole.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Bermuda di jeans con canottiera

Va bene rientrare a lavoro, ma tornare immediatamente anche ai pantaloni lunghi non è proprio il caso. Se sei d’accordo con noi, sentiti libera di prediligere i bermuda di jeans. Il più umile e urban dei tessuti – il denim! – trova spazio sotto la canottiera bianca e – perché no? – una bellissima giacca con fantasia pied de poul. Per elevare in modo chic il tuo styling ricorri agli accessori giusti: una cintura oro con maglia a catena, gli orecchini a cerchio, e ovviamente i sandali infradito con il tacco (dagli una chance, sanno essere davvero sofisticatissimi!).

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Il tailleur (coloratissimo!) per i look da ufficio più cool

Niente rientro in ufficio senza tailleur? Va bene, tailleur sia. Scegli il tuo completo giacca e pantaloni in un tessuto leggero e fresco, quale lino o cotone, per affrontare la calura di fine estate nel modo giusto. Sotto la giacca, non ostinarti a voler indossare una camicia a tutti i costi: anche una semplice e candida T-shirt bianca andrà benissimo. Quanto allo spettro cromatico a cui attingere, noi ti consigliamo di prediligere un tailleur declinato in colori energici o candy: sì al rosa fragola ma anche al celeste, il verde menta e il giallo vaniglia. Infine, ricorda che puoi sigillare il tuo look con sneakers, ballerine o mocassini, lasciando che i pantaloni cadano morbidi al di sopra delle scarpe che sceglierai.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. La camicia azzurra con i pantaloni cropped

In ufficio non c’è un dress code formale? Bene, ecco a te un look casual perfetto per rientrare a lavoro con tutta la coolness del caso. In questa mise proposta dallo street style troviamo la camicia azzurra, un must-have del guardaroba femminile che non conosce stagioni né limiti temporali. Hai due possibilità per godertela al massimo in questa fase: numero #1, puoi indossarla sopra una T-shirt bianca, lasciandola aperta e sfoggiandola con estrema nonchalance. Numero #2, puoi renderla protagonista assoluta del look preferendola leggermente oversize e portandola con le maniche arrotolate ai gomiti. Infine, sì ai jeans cropped e alle sneakers. Il fascino della camicia azzurra ha già pensato a tutto!

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. La gonna grigia con la blusa bianca

Mai sottovalutare l’estremo potere di una gonna midi grigia: è un capo così basic e così minimal che sarà impossibile non accorgersi della sua versatilità. A darcene prova è definitivamente questo look street style: la troviamo sfoggiata sotto una blusa bianca con maniche ampie, facilmente sostituibile (qualora lo desiderassi) con una camicia, un top o una T-shirt. Di questa gonna grigia a vita alta adoriamo anche lo spacchetto sull’orlo inferiore, che fa sì che le ballerine flat in pelle scamosciata risaltino alla vista. Un look semplice, certo, ma tutt’altro che banale.