Noi ti abbiamo avvisata: le tendenze moda primavera 2025 strizzano l’occhiolino ai pantaloni a palazzo, e averne (almeno) un paio nel guardaroba sarà d’obbligo. Tuttavia, come giusto che sia, questo abile must-have ci farà compagnia anche nel transition style della mezza stagione, motivo per cui è cosa buona e giusta iniziare – già qui e già ora – a passare in rassegna le proposte shopping più accattivanti. Dai brand low cost a prova di budget alle grandi maison degne di un investimento, ecco i migliori pantaloni a palazzo per la primavera 2025 da comprare ora (e qualche dritta per indossarli).

Come abbinare i pantaloni a palazzo?

Vuoi indossare i pantaloni a palazzo già ora? Procedi spedita, non pensarci due volte. Sì anche ai dettagli in pellicciotto, dai bordi delle giacche agli accessori. Di questo look street style in foto sotto prendiamo però in prestito un elemento chiave: l’abbinamento dei pantaloni beige con le scarpe animalier. Che siano stivaletti, décolletées o mocassini col tacco, poco importa. Ciò che conquista tutta la nostra attenzione è l’affascinante contrasto che viene a crearsi tra la stampa felina e il minimalismo dei pantaloni. Tremendamente chic!

Foto Launchmetrics/Spotlight

A proposito di look da giorno, lo street style si rivela fonte d’ispirazione anche in fatto di styling dei pantaloni a palazzo (compresi quelli in denim) con i mocassini. Sentiti libera di scegliere i collant oppure i calzini bianchi (tanto amati dalle it-girls), e di completare la mise con giacche gradualmente sempre più leggere fino all’arrivo della primavera. Marzo non è lontano, presto potremo indossare i nostri pantaloni must-have anche con l’intramontabile trench color cammello.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i modelli must-have da comprare ora

Tra i grandi classici, ideali anche per i look da ufficio, spiccano ovviamente i pantaloni a palazzo nelle nuance basic: il beige e il grigio antracite. Le tendenze moda primavera 2025 ti esortano però a esplorare anche il tuo lato più romantico e femminile, invitandoti a sperimentare declinazioni cromatiche candy, come il rosa pastello e il celeste. Non meno interessanti sono le proposte stampate, dai pantaloni gessati di Victoria Beckham a quelli floreali di Marina Rinaldi fino alla versione di Burberry contraddistinta dall’iconico motivo a quadri della maison inglese. A te la scelta sulla base delle tue necessità e del tuo budget: in questa guida shopping troverai le nostre proposte a prova di budget piccoli, medi e grandi!

In tessuto crêpe, con vestibilità morbida e vita alta. Patrizia Pepe (€240)

In morbido jersey, Uniqlo (€39,90)

In tessuto e con vita alta elasticizzata, H&M (29,99)

a vita alta e con tasche anteriori, Zara (€39,95)

Con pinces e tasche laterali, Mango (€49,99)

A vita alta e con tasche oblique, Stefanel (€109)

Ampi e in cady elasticizzato, Pennyblack (€149)

Con vita elasticizzata e stampa con fiori di ciliegio, Marina Rinaldi (€520)

In lana vergine e a gamba larga, Victoria Beckham, su MyTheresa (€650)

Con iconico motivo a quadri, Burberry, su MyTheresa (€650)

