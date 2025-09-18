Lungi da noi stabilire che le sneakers bianche ci abbiano stancate, ma come cambierebbero i tuoi look più semplici e minimali se – al bianco e al nero – preferissi il rosso? All’insegna di una domanda ben chiara, apriamo questo prontuario di stile per portarti alla scoperta delle migliori sneakers rosse da comprare ora. Un diktat su cui scommettere senza assolutamente indugiare e che, fidati, ha trovato apprezzamenti sia sulle passerelle delle sfilate moda autunno-inverno 2025-2026 sia nei look delle celebrità (vedere per credere come le indossa Emily Ratajkowski: lei sì che è cool).

Sneakers rosse: la tendenza scarpe dell’autunno

Nello scenario dello sportswear, anche i brand più celebri hanno puntato le proprie scommesse sul colore rosso. E lo hanno fatto in occasioni speciali, quali le collaborazioni con le grandi maison del lusso. Parliamo ad esempio di Adidas, che ha collaborato con la designer cinese Caroline Hu. Ma parliamo anche – e soprattutto! – delle skater (con scacchi rossi) più chiacchierate di questa stagione: le nuove Vans in collaborazione con Valentino, nate dall’estro del nuovo direttore creativo Alessandro Michele. La sperimentazione dei materiali – velluto e tela, tra i tanti – è ciò che anima realmente le sneakers rosse, conferendogli ancora più grinta, energia e personalità.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Adidas Samba Reverie by Caroline Hu.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Vans x Valentino

Strano a credersi, eppure la versatilità delle sneakers rosse è realmente una prova di fatto. Puoi indossarle con i jeans e ravvivare il look in modo tanto semplice quanto strategico, ma puoi anche approfittare delle giornate ancora calde per sfoggiarle come ci ha insegnato Emily Ratajkowski questa estate a New York. Ovvero, con i vestiti bianchi lunghi (e in pizzo) per un risultato casual chic di tutto rispetto.

Foto IPA. Emily Ratajkowski

Shopping: le migliori sneakers rosse da comprare ora

Rosso fuoco, rosso lampone, rosso vermiglio, rosso scarlatto: le tonalità di rosso che definiscono le sneakers di tendenza questo autunno sono davvero moltissime. Quelle potenzialmente must-have, che vogliamo portare alla tua attenzione, sono declinate in una sfumatura accesa e viva che fa del verbo “osare” la sua parola d’ordine. In questa selezione shopping troverai i modelli più interessanti, dai colossi dell’athleisure ai brand ready-to-wear che traducono la tendenza in un prodotto di lusso con cui non vorrai solo allenarti ma anche uscire e dare un ritrovato sprint a look all’apparenza minimali e un po’ sottotono. Potere del rosso, vieni a noi.

In finta pelle e tessuto, Adidas, su Zalando (€99,95)

Sneakers unisex, Puma (€110)

In tela e con logo in metallo argentato, Jacquemus+Nike (€180)

In camoscio e con suola in gomma, Coolway (€95)

Dall’effetto scamosciato e con suola in gomma, H&M (€34,99)

In camoscio e con strappi frontali, Isabel Marant, su MyTheresa (€375)

Con borchie tono su tono, Christian Louboutin, su MyTheresa (€850)

In nappa anticata, Prada (€870)

Con logo a contrasto e suola bianca, Nike (€99,99)

Con suola traspirante ed ultra ammortizzata, Geox (€109,90)

Con calzata aderente e lacci tecnici, Roberto Cavalli (in sconto a €85)

Con suola ammortizzante, Skechers, su Zalando (in sconto a €75,99)