Scagli la prima pietra chi non ha peccato… abbondando di jeans nel proprio guardaroba! La moda inverno 2025 strizza l’occhiolino alle tendenze denim, e i look street style più cool del momento sono la dimostrazione evidente di quanto i jeans siano assolutamente fondamentali. Dai look casual a quelli da ufficio, i pantaloni in denim sono il massimo comune denominatore di infinite possibilità di styling, tutte votate allo stile e la praticità. In questa guida shopping, ti offriamo tutta l’ispirazione necessaria per procedere senza esitazione ai tuoi prossimi acquisti. Che la passione per il denim sia con te!

Tendenze denim: lo street style dell’inverno 2025

Lo street style della moda inverno 2025 sembra suggerirci una parola chiave fondamentale: semplicità. Vero è che puoi sempre indossare i jeans con cappotti in cashmere o blazer preziosi, per creare contrasti inaspettati e dal risultato casual chic. Tuttavia, nelle regole dello street style di questa stagione si gioca all’insegna della praticità (e non possiamo che tirare un respiro di sollievo). Ovvero, sì alle giacche a vento e sì ai trench. Al di sotto, ben venga aggiungere maglioncini dolcevita o felpe sportive. Quanto alle scarpe, divertiti a trovare l’abbinamento giusto con le scarpe o gli stivaletti adatti. Non più solo sneakers, ma anche texani e anfibi stringati.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i jeans da comprare per l’inverno 2025

A zampa, a palazzo, a palloncino, dritti o skinny: con i jeans c’è sempre l’imbarazzo della scelta. Regola fondamentale è far sì che riflettano il tuo stile e valorizzino la tua fisicità. I jeans a vita alta tendono, ad esempio, a slanciare la silhouette (specialmente se sfoggiati con un paio di pratici stivaletti col tacco a blocco). Poi ci sono i jeans skinny, croce e delizia del guardaroba femminile (che spaccano in due l’opinione pubblica): ancora una volta, va bene indossarli se ti senti a tuo agio nel farlo (e ben venga dunque avvalersi del denim elasticizzato). Concediti inoltre di spaziare con la palette cromatica: le tendenze moda inverno 2025 ci indirizzano verso le tonalità di denim più scure. Ma a te la scelta e l’ultima parola.

A vita alta e a palazzo, Marella (€159)

Dalla silhouette ampia e con stiratura frontale, Uniqlo (€39,90)

In denim di 100% cotone e con vita media, Zara (€39,95)

Con maxi tasche cargo, Pennyblack (€135)

Skinny jeans, Levi’s (€110)

Con gamba ampia e morbida, United Colors of Benetton (€59,95)

A palloncino, H&M (€34,99)

A zampa larga e in denim elasticizzato, Max&Co. (€199)

Con vita elasticizzata, COS (€89)

A zampa, Mango (€45,99)