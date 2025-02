Potevano mai mancare? Le sneakers trionfano sul podio delle tendenze scarpe della moda primavera 2025, e i look più interessanti dello street style ne sono la prova definitiva e tangibile. Dalle sneakers chunky e colorate ai grandi classici, passando per i modelli da skater: quali solleticano di più la tua fantasia? Non lasciarti convincere solo dall’idea della classica sneaker bianca (per carità, un autentico passepartout), apriti con spensieratezza alle infinite possibilità delle nuove tendenze moda.

In questa guida shopping abbiamo inserito le sneakers più cool da avere nel tuo radar adesso. E fidati: ti piaceranno a lungo termine perché, a prescindere dai diktat primaverili, sono così belle che sarà difficile stancarsi!

Quali sono le sneakers di tendenza ora nello street style?

Fa ancora freddo, è vero. È per questo che ora ti invitiamo a indossare le sneakers di tendenza con i tuoi jeans preferiti o con morbidi pantaloni sartoriali. La coolness del risultato finale non ti sarà negata, anzi ti regalerà immense soddisfazioni (oltre che look casual a prova di effetto wow) specialmente se sceglierai le tue scarpe da ginnastica in una variante chunky, dai volumi maxi e strutturati, e in colorazioni audaci.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Con l’arrivo delle temperature miti, pensare ai look primaverili con le sneakers di tendenza ora avverrà con grande spontaneità. Ti ritroverai a sfoggiarle con pantaloni bermuda o pantaloni in lino, gonne midi e – perché no? – anche shorts in denim. Tra i modelli più gettonati, spiccano senz’altro i grandi classici del mondo urban (come le Gazelle e le Samba di Adidas, ad esempio), ma anche le scarpe da skater chiederanno la loro meritata attenzione.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i modelli must-have da comprare questa primavera 2025

Le tendenze scarpe della moda primavera 2025 avranno anche detto la loro, ma alla fine l’ultima parola spetta sempre e solo a te. Come scegli di interpretare lo stile urban della dolce stagione che verrà? Sneakers bianche o colorate? Dal design minimalista o con volumi strutturati? Nella nostra guida shopping c’è solo l’imbarazzo della scelta: tutto ciò che dovrai fare è rispettare la tua identità, il tuo stile e la tua personalità. E se la logomania ti stuzzica, punta sui brand più iconici: non c’è niente male, lo confermano anche i look delle cool kids nelle capitali della moda. Ecco a te le migliori sneakers (economiche o griffatissime) su cui investire ora.

Con intersuola a doppia densità con ammortizzazione, New Balance (€190)

Con lacci e dettagli a contrasto cromatico, Adidas, su Foot Locker (€119,99)

In canvas e pelle, Fabiana Filippi (€420)

Con iconico logo a contrasto sui lati, Nike, su Foot Locker (€89,99)

In pelle e camoscio, Hogan (€350)

In pelle e camoscio, Axel Arigato (€235)

Con profilature rosa, Lotto (in sconto a €33)

In tessuto, Skechers (€75)

In pelle e camoscio, Acne Studios, su MyTheresa (€450)

In pelle e tessuto, Loewe, su MyTheresa (€680)

Con stampa zebrata e mini borchie, CULT (€115)

