Nella vita come in un campo da baseball, ci vuole grinta. E grinta sia, con le migliori maglie da baseball da comprare ora. Una tendenza che lascerebbe immaginare volumi oversize, grossi numeri stampati in petto e sulla schiena, giacche varsity con bottoni… ma no, nulla di tutto questo sarà protagonista qui. Il baseball infatti è solo l’ispirazione latente delle maglie must-have: cuore centrale della tendenza sono le maniche raglan. Colorate e a contrasto cromatico, nelle maniche lunghe si cela l’espediente perfetto per elevare con un pizzico di coolness in più anche il più semplice dei modelli. Vediamo dunque come le reinterpreta lo street style – con audacia e decisamente tantissima grinta – e come semplificare il tutto attraverso i nostri prossimi look, ovvero con le migliori maglie da comprare adesso.

Ispirazione baseball: come si esprime la tendenza nello street style

Dove non arrivano i look quotidiani, motivati da un forte senso di praticità, arriva invece lo street style di it-girls e icone di stile. Così audaci da riuscire a trasformare in passerelle persino le strade delle capitali della moda. Succede a Parigi, ad esempio, nel cui street style abbiamo avvistato una maglia oversize con maniche raglan che riecheggia – seppur in modo molto più chic – le silhouette oversize tipicamente avvistate nei campi da baseball e da rugby. I colori si mescolano, creando contrasti forti che non passano inosservati. E oltre quel languore sportivo che la mise prova a rievocare, décolletées col tacco, collane di perle e cappelli a tesa larga si impongono con protagonisti assoluti.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La tendenza maniche raglan trova declinazione anche tra le maglie a maniche corte e a costine. Il baseball si mischia col rugby e viceversa, mentre la moda fa il suo dovere: stupire. E stupisce, appunto, con un mix di colori che abbina insieme l’energia potente del rosso fuoco con la dolcezza pacata del rosa pastello. Un connubio che potrebbe benissimo fermarsi qui, insieme a jeans a vita alta o pantaloni bianchi. Lo street style però spinge il piede sull’acceleratore della coolness, osando con pantaloni rossi e stivali rosa.

Foto Launchmetrics/Spotlight

E chi dice invece che la tendenza maniche raglan non possa essere pretesto per un ritorno al minimalismo? Ben venga osservare anche come si esprime la tendenza in questa specifica circostanza, in una maglia a costine che trova spazio sopra una minigonna e pratiche sneakers bianche.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Maniche raglan: le migliori maglie da comprare ora

Dove lo street style aggiunge e osa, il guardaroba quotidiano chiede invece semplificazione e praticità. Detto fatto, in questa guida shopping troverai le più belle maglie ispirate al baseball, e che meglio esprimono la tendenza maniche raglan. Non mancano i modelli basic per avvicinarsi a questo diktat con discrezione: vedi ad esempio la maglia bianca con le maniche scure. Un must-have semplice e minimale, perfetto con i jeans o anche con pantaloni neri a vita alta. Se invece desideri un tocco di colore e personalità in più, la palette dei colori più energici è a tua disposizione: fucsia, verde acido, rosso. Ma anche giallo e color lavanda. E tra stampe insolite e loghi iconici, sarà impossibile non identificare la tua prossima alleata di stile.

Maglia in jersey di cotone, Mother, su Net-a-porter (€200)

A manica lunga, black & white, Rocawear, su Zalando (€14,99)

Maglia in cotone a coste, Uniqlo (€19,90)

Maglia cropped con maniche fucsia, Urban Classics, su Zalando (€14,99)

Leggermente oversize e con stampa frontale, Prohibited, su Zalando (€49,99)

T-shirt in jersey di cotone con stampa, Valentino, su MyTheresa (€490)

Maglia in cotone elasticizzato, Mango (€19,99)

T-shirt in misto cotone, Loewe, su MyTheresa (€420)

Felpa crop con maniche raglan, Chocoolate, su Farfetch (€87)

T-shirt in misto cotone con stampa, Sporty & Rich, su Luisaviaroma (€70)