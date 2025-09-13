Le passerelle delle sfilate autunno-inverno 2025-2026 lo avevano preannunciato: sarà una stagione all’insegna del technicolor, verde acido compreso. Ed è propria questa tonalità energica e vibrante a fare da massimo comune denominatore in questa guida shopping: abbiamo passato in rassegna i must-have più interessanti per lasciarti appropriare qui e ora di questa tendenza moda (già) imperativa. Voglia di un look che non sarà mai dimenticato? Il verde acido sarà da indossarsi da testa a piedi. Desiderio di sperimentare a piccole dosi? Sneakers, calzini e maglioncini ti daranno la chance di aggiungere un tocco di acid green nelle tue prossime sessioni di styling. Prima di passare all’azione con i migliori must-have su cui spostare la tua attenzione, focalizziamoci però su come abbinare il verde acido secondo le it-girls dello street style. Pronta per l’effetto evidenziatore?

Come abbinare il verde acido? Le tendenze street style

Finché il clima consente, osa: la canottiera bianca è una valida alleata di pantaloni e gonne verde acido, d’altronde il suo minimalismo così dichiarato non può che reggere loro il gioco. Con l’autunno alle porte, andremo chiaramente a stratificare il look: sì alla giacche di jeans, al chiodo di pelle oppure a un cardigan oversize. Per un risultato cool, ma al tempo stesso casual e decisamente rilassato.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Stessa impostazione, altro mood. Hai mai considerato l’idea di sfoggiare un tailleur verde acido? Giacca oversize e gonna a matita dalla vita alta sono ciò che occorre per un ensemble a prova di street style. Ben venga, di nuovo, replicare la mise su ispirazione delle it-girls: la canottiera bianca può essere sostituita con un body, oppure – meglio ancora! – lasciamo spazio a camicie e maglie dolcevita. La stagione autunnale chiama con capi leggermente più pesanti, e noi rispondiamo facendoci trovare prontissime.

Foto Launchmetrics/Spotlight

E quando infine l’autunno passerà il testimone all’inverno, ecco i piumini verde acido fare capolinea nel nostro guardaroba. Pretenziosi? Può darsi. Ma sì che sono cool! E puoi indossarli con i tuoi jeans preferiti e con le tue sneakers bianche più comode, per ottenere un look dall’effetto sorprendentemente wow senza dover neppure esagerare.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping al verde acido: i must-have

Dalle occasioni casual e sportive a quelle decisamente più chic, fidati: la moda autunno 2025 ti mette alla prova invitandoti a sentirti libera di indossare il verde acido in qualsiasi occasione tu voglia. Tutto dipende, naturalmente, dai must-have su cui deciderai di scommettere: in questa mini guida shopping ti daremo un excursus ad ampio raggio di come puoi interpretare questa tendenza. Dagli abiti plissettati con maniche orlate di piume, perfetti per i look da sera più sofisticati, fino alle gonne a tubino che puoi indossare di giorno con mocassini e ballerine, passando per top a costine, maglioncini a trecce e scarpe per ogni occasione. Ricorda che con il verde acido le direzioni possibili sono essenzialmente due: total look monocromatico (senza giocare con più tonalità di verde), oppure un unico e solo accento di colore per spezzare la monotonia delle nuance più basic.

Abito lungo in chiffon con piume, Self-Portrait, su MyTheresa (in sconto a €489)

Décolletées in pelle con tacco a clessidra, Amina Muaddi, su MyTheresa (in sconto a €427)

Tank top in cotone a coste, Sportmax, su MyTheresa (in sconto a €117)

Girocollo in lana e cashmere a trecce, Polo Ralph Lauren (€235)

Calzini in misto cotone, Patrizia Pepe (€35)

Maglione crop in misto cashmere, MC2 Saint Barth (€169)

Giacca corta in lana cotta, Ottod’Ame (€308)



Pelliccia ecologica, Above Public (in sconto a €90)

Gonna lunga con chiusura a portafoglio, Parfois (€39,99)

Piumiuno con cappuccio, Navahoo, so About You (€74,95)

Sneakers con suola ammortizzante, Asics (€190)