Che guardaroba sarebbe – anzi, che mondo sarebbe – senza camicia bianca? Il più candido e immacolato dei capi femminili è pronto a fare il suo ritorno. Non che finora la camicia sia stata lontana dalla scena! Tuttavia, sotto maglioncini e gilet, non aspettava altro che ritornare a essere protagonista indiscussa e avere tutti gli occhi su di sé. La prova evidente di tutto ciò è nei look street style di questa stagione, dove la troviamo indossata nelle sue espressioni più chic e sofisticate. Proprio quelle che ci solleticano la fantasia, catapultandoci già nella prossima sessione di shopping! Se non sai quale camicia bianca scegliere, la guida perfetta è servita.

Gli abbinamenti più cool

Dal guardaroba maschile, prendiamo in prestito un’infallibile combinazione: camicia bianca e cravatta nera. Un’addizione vincente a cui neppure la celebre fashion editor italiana Anna Dello Russo riesce a resistere, e che ritroviamo qui – perfettamente sfoggiata sotto un ampio capospalla doppiopetto – per mostrarci quanto versatile e timeless sappia essere. Passa il tempo infatti, ma non l’allure puntualmente suscitata dall’incontro di camicia e cravatta nei look femminili.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sempre all’insegna del minimalismo e della semplicità, dallo street style arriva un look in cui la camicia bianca ci ricorda quanto essenziale sia con tailleur e completi spezzati. A reggerle il gioco sono i pantaloni a vita alta insieme al blazer con collo a revers. Le décolletées bianche sono abbinate per un perfetto rimando cromatico.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Camicia bianca: i modelli tra cui scegliere

Attenzione a pensare che siano tutte uguali. La scelta della camicia bianca perfetta comincia da te, e soprattutto da come vuoi che vesta. Aderente o oversize, morbida o sciancrata? Lascia che il punto di partenza sia questo. Spazio poi ai dettagli: colletto, polsini, finitura del tessuto, eventuali elementi in plissè. La cura al dettaglio è ciò che distingue una camicia dall’altra, ed è anche ciò che in fase di shopping ruberà la tua attenzione. Scopri la nostra selezione di camicie bianche e lasciati ispirare!

Avvitata e in cotone, Mango (€25,99)

Oversize e in 100% cotone, COS (€69)

In tessuto lucido e con scollo a V, H&M (€17,99)

In popeline di cotone, Zara (€19,95)

In cotone e con vestibilità aderente, Pennyblack (€85)

In misto cotone elasticizzato, United Colors of Benetton (€59,95)

In popeline di cotone, Arket (€79)

Boxy e con pieghe, Sportmax (€270)

In misto cotone, Guess (€80)