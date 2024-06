Divertenti, audaci, esagerati: sono i sandali con tacco vertiginoso e plateau. Un accessorio immancabile in grado di svoltare qualsiasi look. Il twist giocoso se abbinati a pantaloni palazzo, gonne longuette o abiti a portafoglio. Eccentrici sotto ai jeans a zampa e alle minigonne.

Perchè devi procurarti un paio di sandali con plateau? Sono perfetti per tue serate estive danzanti: la suola platform ti darà la giusta stabilità e avrai sensualità e comodità in un colpo solo. Quando il caldo se ne andrà invece, sono l’accessorio da rispolverare per giocare con calze e collant durante la prossima stagione autunno/inverno. Un acquisto furbo di cui non ti pentirai, purché tu scelga il sandalo giusto. Ecco una guida per non sbagliare.

Sandali con plateau: a tutto tacco

Se per te la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare, un solo consiglio: osare. Puoi sbizzarrirti con colori, materiali e ovviamente con l’altezza del tacco. Un po’ Charlie’s Angels, un po’ bambola Bratz sarà impossibile passare inosservata. Se le scarpe sono le protagoniste del tuo look, attenta a non esagerare con abiti e accessori, perchè si sa, il troppo stroppia.

Sandalo con plateau in vernice fucsia, NeroGiardini (€ 179,50)

In rafia con fibbia in pelle, Sergio Rossi (€ 650)

Sandalo con plateau ricoperto di tessuto vegano, Tamaris (€ 69,95)

Per non sbagliare

Se vuoi uscire dalla tua zona di comfort, ma senza esagerare, opta per un sandalo platform dal tacco medio e dall’effetto metalizzato, oro o argento. Così ti sentirai a tuo agio e avrai una scarpa passepartout: un tocco di brio per gli outfit da giorno e la scarpa per non sbagliare nelle serate speciali. Un consiglio: scegli una borsetta di una tonalità diversa per tenere lontano la noia.

Sandalo con plateau in pelle metallizzata oro, Geox (€ 139,90)

In pelle argento, Valleverde (€ 89)