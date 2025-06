I sandali infradito trionfano tra le tendenze scarpe della moda estate 2025. Semplici e minimali, con tacco medio o suola ultraflat, con o senza inserti metallici: tra i diktat di questa stagione c’è spazio per un’eleganza che non ha bisogno di essere gridata, ma che anzi guarda alla pulizia delle linee e ai design più essenziali. Il risultato? Si traduce in veri e propri alleati del guardaroba femminile, che rispondono – in ogni momento della giornata – a qualsiasi esigenza in fatto di styling: dai look più casual per il giorno a quelli più chic per la sera, ecco i migliori sandali infradito da comprare ora.

Le tendenze dallo street style

Di mattina in ufficio come di sera nelle occasioni più glamour, le it-girls dello street style non possono farne a meno: i sandali infradito (ultraflat e nella versione con il tacco) sono la conditio sine qua non dei look più sofisticati. Tra le idee più interessanti per indossarli, troviamo gli styling con minigonne scampanate e camicie abbinate: a fare da protagonisti sono i sandali infradito in pelle nera e con tacco stiletto di media altezza. Il minimalismo, nella sua espressione più distintiva. Spazio poi alla versione ultraflat: pratica, comoda, versatile. Lo street style ci esorta a indossarli sotto abiti lunghi e svolazzanti, caratterizzati da leggere trasparenze per un delicato effetto vedo-non-vedo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori sandali infradito da comprare ora

Spazio agli acquisti. Se non hai ancora identificato i tuoi sandali infradito must-have, ecco l’occasione giusta per passare in rassegna le proposte più avvincenti della moda estate 2025. La nostra selezione resta fedele alla tendenza decretata dallo street style: minimalismo! Una parola chiave che si esprime attraverso la monocromia e i colori neutri (il nero, il marrone, il color nocciola: proprio quelli che troveranno contestualizzazione in ogni look!), ma anche attraverso tacchi a clessidra di media altezza e minuziosi dettagli metallizzati. La chiave di svolta per un acquisto furbo? Puntare sul concetto di comodità, mai negoziabile quando c’è da mettersi in gioco con i look estivi.

In pelle, con elastico posteriore e tacco stiletto, Zara (€59,95)

Con tacco a rocchetto, Mango (€45,99)

Con dettaglio metallizzato, Parfois (€22,99)

Ultraflat e in pelle, Aeyde, su Luisaviaroma (€225)

In pelle, A.Emery, su MyTheresa (€160)

Ultraflat e in pelle, Ancient Greek Sandals (€175)

Con ricami di perline, Malìparmi (€185)

Con suola in gomma e dettaglio metallico, Souliers Martinez (€276)

In pelle, Max Mara, su Luisaviaroma (€490)

