Ripetita iuvant. E quindi eccoci qua di nuovo, a ricordarti che il vero mai più senza è il tocco animalier. Abbiamo già parlato di come questa stampa sia il nuovo nero, motivo per cui l’animalier sarà indiscutibilmente protagonista anche della moda mare per l’estate 2025. Fidati, qualsiasi destinazione tu abbia scelto per le tue vacanze, un bikini, un costume intero o un accessorio maculato potrebbe rivelarsi il pezzo che ti svolta la giornata in spiaggia. Ecco alcuni buoni motivi per averne almeno uno: è capace di donarti quel boost di autostima e confidence che sulla battigia ci vuole sempre; è l’alleato perfetto anche per un aperitivo speciale a ritmo di musica. E per finire, un acquisto ben meditato potrebbe trasformarsi in un jolly per qualche look in città.

Animalier in spiaggia e non solo…

Questi tre motivi dovrebbero averti già convinta a mettere nella tua wishlist, dedicata ai saldi in arrivo, un costume animalier, come la moda mare estate 2025 ti suggerisce di fare. Ma se così non fosse, proseguiamo nell’opera di persuasione. Per prima cosa non spaventarti e non essere timida: sì perché maculato al mare potrebbe suonarti un po’ too much. Ma è bene che tu sappia che non è necessariamente un bikini o un intero in questa fantasia che ti serve. Soprattutto se stai ancora tastando il terreno per capire se sia o meno nelle tue corde, meglio andarci piano. Potresti fare un tentativo con un pareo o un copri costume: il segreto per non sbagliare è preferire uno styling con un costume e degli accessori nei toni del bianco o del panna, insomma meglio accantonare il nero per stavolta.

E sei dei toni chiari non sei amante, prova la combo animalier e marrone cioccolato (tonalità di grande tendenza quest’estate): eleganza e stile sono garantiti. E ora, veniamo al segreto di Pulcinella: lo shopping è una cosa molto seria, mai iniziare una seduta senza prima esserti schiarita le idee su ciò che ti manca o quello che vorresti per valorizzarti. È per questo che prima di procedere all’acquisto del tuo pezzo animalier preferito dell’estate 2025 dovresti decidere se vorrai indossarlo solo in vacanza o tenerlo come alleato anche per qualche serata frizzante al tuo ritorno in città. Se opterai per la seconda, allora devi sapere che la scelta ideale sarà un costume intero animalier dal taglio semplice con spalline sottili: sarà il tuo body preferito a settembre. Ma se al due pezzi non puoi rinunciare, presta attenzione alla scelta del top e chiediti se lo indosseresti sotto a una camicia o a un blazer, magari over.

Axil Swim SS25. Foto Launchmetrics/Spotlight

Gestuz SS25. Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: la moda mare animalier dell’estate 2025

Trikini di jersey stretch, Guess Beachwear (€110)

Top bikini leopardato, Mango (€22,99)

Slip bikini leopardati, Mango (€22,90)

Intero con coppe imbottite, Tezenis (€22,99)

Triangolo di fibra riciclata, Yamamay (€29,95)

Slip di fibra riciclata, Yamamay (€19,95)

Costume con slip a vita alta e top a fascia, Isole&Vulcani (€120)

Pareo lungo stampato, Calzedonia (€19,90)

Foulard con bordi a contrasto, Rue Madam Paris (€78)

Infradito con listini di pvc, Primadonna Collection (€15,99)

Cerchi smaltati, Bijou Brigitte (€14,95)

Caftano con stampa animalier e applicazione di perline, Carla Ferroni (€80)

Abito in denim con stampa leopardo, Adidas Originals (€80)

Ha collaborato Jessica Ventrella