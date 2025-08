Il successo è anche una questione di metodo, o meglio di method dressing, quella pratica di alcuni attori di farsi un tutt’uno con i personaggi che interpretano sul grande schermo. Jenna Ortega, per sua stessa ammissione, non riesce proprio a dismettere i panni di Mercoledì Addams. Sarà anche per questo che gli estimatori non vedono l’ora di ritrovarla nella seconda stagione dell’omonima serie, la cui prima parte sarà su Netflix dal prossimo 6 agosto. E proprio come sta accadendo durante le riprese de Il Diavolo veste Prada 2, a trainare se non la buona riuscita, quanto meno il chiacchiericcio attorno alle novità cinematografiche più succulente, sono proprio i look dentro e fuori dal set.

Jenna Ortega presenta la sua nuova Mercoledì Addams

Classe 2002, si direbbe che Jenna Ortega sia un vero portento. Dall’esordio come attrice a soli dieci anni, passando per il successo raggiunto con la sitcom firmata Disney Channel Harley in mezzo (2016), fino ad arrivare al ruolo di protagonista nella prima stagione di Mercoledì (2022), questa giovane, nata nella Coachella Valley in California, di strada ne ha fatta molta. E con la serie che vede la regia di Tim Burton, l’attrice ha trovato pane per i suoi denti: sarà merito dei suoi lineamenti o dei suoi colori ma Mercoledì Addams sembra cucita addosso a lei.

Ma se tre anni fa, il suo stile total black con accenti di bianco poteva sembrare vagamente romantico per via di rouches e pizzi, stavolta il personaggio interpretato da Jenna Ortega conserva il sapore gotico, ma sembra aver raggiunto un livello superiore di complessità e sperimentazione. Infatti, la palette di colori, per quanto i toni siano scuri, si è ampliata, le texture dei tessuti sono varie e preziose, e la ciliegina sulla torta è il beauty look: sopracciglia schiarite, lip contour ben definito e make up occhi studiato per dare profondità allo sguardo. Un mix vincente. Sarà per merito suo che quest’estate le nostre nuances preferite sono quelle più profonde?

I look vincenti di Jenna Ortega da cui prendere subito ispirazione

Ebbene, sembra che Jenna e il suo stylist Enrique Melendez ce la stiano mettendo tutta per stupirci. Quindi, aguzza la vista perché nei look che stiamo per mostrarti di dettagli da copiare in vista del prossimo autunno ce ne sono moltissimi.

Alla prima parigina di Mercoledì 2, Ortega inquieta e seduce indossando un long dress corsettato, con scollatura profonda e spacco laterale, firmato da Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood A/I 2025/26. L’abito è realizzato in un twill di seta in una colorazione violacea da salvare subito. A rendere perfetto lo styling, una cintura che sottolinea il punto vita e scarpe in pendant con plateau altissimo. Infine, a perfezionare l’aurea gotica: la collana con il crocifisso che di certo non passa inosservata.

Jenna Ortega alla prima di Mercoledì 2 a Parigi, lo scorso 31 luglio. Foto IPA

Prepariamoci a dire sì anche ai top peplum che creano movimento intorno ai fianchi, proprio come in questo look sfoggiato da Jenna Ortega alla premiere londinese di Mercoledì 2. Quello in questione è un abito di Ashi Studio Couture A/I 2025/26 in latex, la cui superficie ricorda la pelle di un rettile. A caratterizzarlo sono il collo alto e i bordi sfilacciati. E il messaggio è chiaro: “Attenzione, metamorfosi in corso”.

L’attrice alla premiere di Mercoledì 2, a Londra lo scorso 29 luglio. Foto IPA

Non c’è stile gotico che si rispetti senza un po’ di pelle. Quindi, eccoci accontentate da questo look realizzato da Sarah Burton per la collezione Autunno/Inverno 2025/26 di Givenchy: gonna midi a tubino, top e grandi maniche a sbuffo che terminano con sensualissimi guanti. E per finire, ancora sandali con plateau.

Jenna Ortega in Givenchy. Courtesy of Press Office

E la pelle è ancora protagonista di questo look, sfoggiato alla presentazione della serie a Los Angeles. Cosa copiare subito: la combo calze a rete e décolleté con il tacco (queste sono di Ricagno).

Courtesy of Press Office

Chi ha detto che lo stile gotico non possa essere anche sofisticato?

Ma Jenna Ortega ama anche la moda nostrana: all’evento Tudum di Netflix ha indossato un completo composto da gonna e top firmato Antonio Marras. Un sapiente mix di pattern nei toni del nero e del grigio, forse meno gotico, ma altamente sofisticato. E nota bene: anche qui non mancano i guanti, stavolta impalpabili in tulle nero.

E ancora non hai visto niente, perché il look che vorrai replicare al più presto è questo qui: pantaloni a vita bassa e gamba svasata, gilet, blazer con spalline e maniche ampie. Un completo che porta la firma iconica di Ann Demeulemeester. Il dettaglio della camicia nera con rouches conferisce al look un non so che di romantico e rock. Jenna Ortega scrive: “Seppellitemi in questo completo”. Noi un po’ la capiamo.

E per finire, visto che presto inizierai la ricerca del trench perfetto, ecco un’ispirazione da cogliere al volo. Quello indossato da Ortega è una creazione di Mark Gong: ampi rever e la sfumatura dal marrone al beige fanno di questo trench-abito un vero jolly. Grintosa, ma iper femminile (ma con un paio di Jimmy Choo ai piedi potrebbe essere altrimenti?).

Foto IPA

