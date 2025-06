Quando la tendenza crochet incontra la tendenza scarpe più romantica e bon ton per eccellenza, il risultato finale non può che avere un pizzico di sublime: vedere per credere le migliori ballerine in crochet da comprare ora, must-have indiscusso della moda estate 2025. Colori neutri oppure vivaci, intrecci impeccabili e tessuti dalle texture più disparate ci invitano a riesplorare l’effetto-uncinetto tipico di un mood dal languore vagamente hippie (e che non ci dispiace affatto). Nota bene, anche durante le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2025 c’è stato chi è partito dall’estetica degli Anni Sessanta per reinterpretare in chiave maxi e oversize le ballerine in crochet più cool del momento. Un ottimo motivo per venire con noi alla scoperta del trend, e lasciarti guidare attraverso le proposte shopping più interessanti.

La tendenza crochet dalle sfilate: volumi maxi

A portare in passerella le ballerine in crochet è stata la casa di moda Acne Studios che, per la stagione moda primavera-estate 2025, ha reinterpretato la tendenza per esortarci a osservarla da un nuovo punto di vista. Il volume è maxi, determinato strategicamente dagli intrecci e dai nodi amplificati da applicazioni di mini cristalli luminosi e pom pom inaspettati. Anche i colori si distaccano dalle classiche nuance basic: via dall’immaginario comune la classica ballerina nera ultraflat, stavolta il diktat ci chiama osare. Con geometrie over, colori che non sei solita indossare e – come è giusto che sia – un pizzico di brio e (ritrovata) voglia di osare con gli styling.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Acne Studios primavera-estate 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Acne Studios primavera-estate 2025.

Shopping: le migliori ballerine in crochet da comprare ora

Ed è proprio a partire dalla voglia di osare che abbiamo selezionato per te le migliori ballerine in crochet da comprare ora. L’intreccio è determinato da materiali differenti, tutti contraddistinti da texture uniche a modo proprio: ci sono le fibre tessili colorate ma anche la rafia intrecciata e inserti in pelle, che nel risultato finale creano un connubio armonico e a prova di effetto wow. Anche la silhouette gioca un ruolo fondamentale nelle ballerine in crochet, troverai infatti quelle dalla punta arrotondata ma anche quelle dalla punta pronunciata. Spazio poi ai dettagli: fiocchi, nastri, loghi a vista (per quelle griffate da bramare subito), accostamenti cromatici allegri e a prova di sorriso. Con le ballerine in crochet c’è solo l’imbarazzo della scelta. Se è la prima volta che ti approcci (con cautela) a questa tendenza, ti consigliamo di sperimentare quelle monocromatiche. In alternativa, via libera agli abbinamenti multicolor: lascia che siano protagonisti assoluti del tuo look, con abiti a tinta unita o declinati in colori neutri.

In rete a maglia con cinturini incrociati, Parfois (€45,99)

Realizzate in paglia intrecciata, H&M (€29,99)

Con ricami multicolor, Zara (€49,95)

Ballerine in fibra naturale intrecciata, Mango (€49,99)

Effetto uncinetto multicolor, Next, su Zalando (€64)

Ballerine a punta in tessuto crochet e pelle, Max Mara (€550)

Con nastrini e fiocchi, Simone Rocha, su MyTheresa (in sconto a €420)

Con fiocchetto tono su tono, Spelta (€160)

In crochet effetto metallizzato, Isabel Marant, su MyTheresa (€395)

Ballerine in crochet a righe, Prada, su MyTheresa (€1100)