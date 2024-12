E ora sì che si brilla per davvero: i jeans con gli strass sono la tendenza denim imperativa della moda inverno 2025, e resistere al loro fascino è praticamente impossibile. Piccoli e bianchi oppure multicolor, i cristalli tempestano il più umile dei tessuti per eccellenza trasformandolo in un tripudio di eleganza. In questo manuale di stile ti portiamo alla scoperta del trend, spaziando dai look street style da cui prendere ispirazione fino ai modelli must-have per il tuo guardaroba.

Tendenze denim: come abbinare i jeans con i cristalli?

È incredibile come una tendenza apparentemente elitaria come questa sia poi in grado di trovare infinite declinazioni. Puoi indossare i jeans con gli strass sia in chiave casual che chic, e i look protagonisti dello street style ne sono la prova definitiva. Vedi ad esempio le mise in cui i pantaloni in denim nero e a vita alta trovano spazio sopra stivaletti a punta e con tacco stiletto, in abbinamento anche con giacche imbottite e borse altrettanto preziose (in foto sotto, avvisterai il modello Cleo di Prada nella versione tempestata da cristalli: un vero sogno!).

Foto Getty

Voglia di dare voce allo stile urban con un look total denim? Ai jeans con gli strass puoi abbinare una giacca o una camicia in denim en pendant, lasciando che a dare tocchi di colore siano gli accessori (come una borsa fucsia da portare a spalla, ad esempio) o le scarpe (che in pelle effetto-vernice saranno ancora più avvincenti).

Foto Getty

Shopping inverno 2025: i jeans preziosi da comprare ora

Umili, ma preziosi. Anzi, preziosissimi. I jeans con gli strass su cui ti invitiamo a puntare i riflettori hanno tutte le caratteristiche e le prerogative necessarie per salire di diritto sul podio delle tendenze denim moda inverno 2025. Del tuo guardaroba saranno il must-have imprescindibile, a cui qualsiasi amica guarderà con occhi sgranati (garantiamo, ci vuol pur sempre un pizzico di carattere e brio per indossarli). Detto ciò, passiamo all’azione: come scegliere i jeans con gli strass che fanno per te? Comincia dal taglio sartoriale. Come li preferisci? A vita alta o media? Dal taglio dritto o ampio? Focalizzati sui cristalli solo successivamente, e sentiti libera di optare per la versione che più fa per te: dagli strass minuscoli a quelli più grandi, applicati a cascata o solo sugli orli o su punti strategici. E infine, non dimenticare l’aspetto più importante… brillare!

Dal taglio dritto e con strass, OVS (€39,95)

Ampi e con strass sulle tasche, H&M (€49,99)

A vita alta e con cristalli sulla parte inferiore, 7 For All Mankind (€350)

A vita bassa e con strass multicolor, MSGM, su Luisaviaroma (€425)

A gamba dritta e con strass, Mango (€69,99)

A vita media e con strass, Zara (€69,95)

Larghi e con pioggia di strass, Alexandra Rich, su Luisaviaroma (€795)

Con cut out e strass a forma di cristalli, Area, su MyTheresa (€695)

A gamba larga e con volute diamantate, Stella McCartney (€1990)

Con rete di cristalli, Frame, su MyTheresa (€1510)

