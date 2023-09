S iamo andate in vacanza e ci siamo godute il relax, ora al rientro è il momento di recuperare tutto ciò che non abbiamo fatto!

Ci siamo abbandonate alle vacanze e siamo state lontane dalla nostra città e da ogni preoccupazione vivendo felici e dimentiche del mondo, ora è il momento riprendere in mano le redini della nostra vita!

10 cose da fare dopo l’estate a settembre

E’ tempo di pensare a ciò che abbiamo rimandato a dopo le vacanze, solo così possiamo partire con il piede giusto e affrontare bene la nuova stagione che ci attende

Rinnovare casa

Una bella riorganizzata è proprio quello che ci vuole! A partire dall’armadio per poi dare una ventata di novità a tutta il vostro appartamento…perché non approfittarne per ridipingere le pareti con dei bei colori brillanti?

Mantenersi in forma

Dopo le vacanze saremo certamente più belle di quando siamo partite, badiamo però a non dire addio ai benefici ricevuti durante le vacanze troppo presto! Qui troverete tutti i nostri consigli migliori

Un libro per dimenticare

Avete approfittato di queste vacanze per leggere un bel libro? Non perdete il ritmo e appena tornate a casa fatevi un giro nella libreria più vicina per cercare le prime novità in uscita per l’autunno! Scegliete un libro che vi faccia sentire ancora in vacanza, come Le voci di Marrakech di Elias Canetti, oppure un bel giallo che vi faccia distrarre. Provate con La cavalcata dei morti di Fred Vargas

Musicoterapia

La musica, si sa, può guarire molte ferite e sicuramente può aiutarci ad allontanare la malinconia post vacanze e proiettarci verso nuove avventure. Che amiate la musica classica, il pop, o la musica leggera accendete il lettore cd una volta al giorno e lasciatevi cullare dalle vostre note preferite rilassandovi per un’ora

Shopping

Recentemente è stato dimostrato che lo shopping può servire persino come terapia contro la depressione, un giro fra le vetrine non può quindi che farci del bene! Per rendere l’esperienza più divertente scoprite quali sono i must di stagione e cercate di immaginarvi quale volete sia il vostro stile per l’anno a venire e via verso i negozi più vicini

Iscriversi in palestra

Sono anni che vorreste riprendere un’attività fisica regolare ma non ci riuscite? Usate le energie che l’estate vi avrà restituito per dare corpo alle vostre buone intenzioni: recatevi nella palestra più vicina e scegliete il corso che fa per voi; non deve trattarsi per forza di uno sport stancante, vanno benissimo anche lo yoga o il pilates

A passo di danza – Ciò che soprattutto dobbiamo conseguire per passare un autunno indimenticabile è tenere il morale alto. Proprio per questo può essere divertente trovare un'attività da fare insieme alle amiche per divertirsi e distrarsi un po'! Recentemente è scoppiata la moda della pole dance, ma potete provare anche il burlesque o i cari vecchi balli latino americani: la danza vi restituirà il sorriso

Fiesta! – Invece di incupirci per l'arrivo dell'autunno, divertiamoci ricordando ciò che di bello ci hanno portato le vacanze. Organizzate una serata di proiezione foto con gli amici, preparate qualche stuzzichino oppure una vera e propria cena (magari esotica, con piatti greci o messicani) e poi divertitevi a guardare le foto di ciascuno di voi intrattenendovi in racconti di viaggio

Via libera alla creatività – Non lasciate che la vostra immaginazione si intorpidisca: date libero sfogo alla vostra creatività! Potreste dedicare qualche ora a creare dei nuovi accessori per l'autunno oppure mettervi a dipingere sulla stoffa

Oasi verde – Se siete state in mezzo alla natura durante l'estate vi sarà difficile rinunciarci ora che siete di ritorno a casa! Abbellite il vostro appartamento con degli angoli verdi sistemandovi le più belle piante