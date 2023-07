S ex and The City l'ha resa un'icona, Sarah Jessica Parker ne ha fatto l'accessorio must-have di Carrie Bradshaw (e quello da sogno di tutte noi) anche nel sequel And Just Like That. Ecco perché la Baguette di Fendi non è affatto "solo" una borsa

“Non è una borsa è una Baguette!”: chi ha guardato la serie TV prima ancora che di Sex and The City fossero realizzati i film e l’attuale reboot And Just Like That ricorderà senz’altro la scena. Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, viene avvicinata in strada da un criminale, che pretende la sua borsa. A sangue freddo, la protagonista mette subito le cose in chiaro, guai a chiamarla (soltanto) “borsa”: si tratta di una it-bag (dal costo proibitivo anche) che a distanza di anni e anni non cessa di raccogliere consensi. Anzi, di più: manda letteralmente in delirio le appassionate di moda.

La Baguette di Fendi: storia di un’icona “Non è una borsa è una Baguette!”

È della Baguette di Fendi che stiamo parlando, la borsa di cui la maison italiana ha celebrato il 25esimo anniversario con una sfilata a New York nel settembre 2022. II fashion show vide in passerella anche il ritorno della top model Linda Evangelista, dopo l’assenza dalle scene a causa del tragico risultato del trattamento di CoolSculpting. Presente alla sfilata in prima fila anche Sarah Jessica Parker, che ne ha consacrato l’iconicità nel mondo cinematografico.

La preferita di Carrie Bradshaw in Sex and The City e And Just Like That sembra avere però una caratteristica ricorrente: è una Baguette interamente tempestata di paillettes. Nella serie Tv e nella prima stagione del reboot ne aveva indossata una di colore viola, che la maison Fendi aveva infatti deciso di rilanciare sul mercato, scatenando anche la caccia al second hand su piattaforme di re-sale come Vestiaire Collective.

Foto courtesy Fendi Press Office. La Baguette di colore viola.

And Just Like That 2: + 170% di ricerche per la nuova Baguette magenta

Nella seconda stagione del reboot, Carrie ne sfoggia invece una in edizione limitata e declinata in una meravigliosa tonalità magenta, sempre tempestata di paillettes. Un vero accessorio senza tempo che ha contribuito – ancora un volta, per l’ennesima volta! – a far schizzare in rete le ricerche della Baguette di Fendi. Stando ai dati di un report divulgato dall’e-commerce Boohoo, la chiave di ricerca “Baguette Bag” ha visto un incremento del 170%, e pensare che la prima volta che è stata portata sul piccolo schermo era il lontano 1997.

Foto Getty. Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That con indosso la nuova Baguette di Fendi.

E già che stiamo parlando di pezzi must-have, non si omettano le décolletées preferite di Carrie Bradshaw: le Manolo Blahnik. Sempre dallo stesso report, si evince che la chiave di ricerca “blue heels” (“tacchi blu”, perché blu è il colore della scarpa in raso con cui Mr. Big chiede a Carrie di sposarlo) ha visto negli ultimi tre mesi un aumento in rete del 599%. Una cosa è certa: Sex and The City è una vera fucina di tendenze, iconiche e senza tempo. Rendiamo grazie a Carrie.