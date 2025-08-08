C’è chi li ha vissuti in prima persona e chi ne ha solo avuto un assaggio visivo attraverso film e serie TV: sia quel che sia, la verità è che il fascino delle tendenze moda anni ’80 ancora resiste alla prova del tempo. Giacche dalle spalle boxy, cinture che scolpiscono la silhouette, gonne a tubino (rigorosamente a vita alta), colori fluo abbinati tra loro e look total denim: questi 5 diktat sono tornati per restare, influenzando lo stile della prossima stagione direttamente dalle passerelle delle sfilate in cui li abbiamo avvistati. A te la scelta: prendere o lasciare? Nel dubbio, meglio prendere. E sai perché? Ognuna di queste tendenze trova facile – anzi, facilissima – contestualizzazione nel guardaroba odierno. Esplorale, assimilale, falle tue: che indossarle e sfoggiarle valga sempre la gioia!

I colori fluo e il grande ritorno della moda anni ’80

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Una citazione canora che ci tocca rubare per davvero, osservando nel dettaglio la profondità cromatica dei colori fluo tornati in voga grazie alla sfilata Saint Laurent autunno-inverno 2025-2026. È stato amore a prima vista: la collezione è una totale celebrazione delle silhouette anni ’80 che definirono la cifra stilistica di Monsier Yves, storico fondatore della maison. Come indossarli? Scegli nuance intense e profonde, ed eventualmente gioca con i contrasti attraverso gli accessori: una cintura, una clutch, un gioiello maxi.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Saint Laurent autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Saint Laurent autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Saint Laurent autunno-inverno 2025-2026

Come abbinare le cinture alle giacche, in chiave anni ’80

Che moda anni ’80 sarebbe se all’appello mancasse l’indiscutibile giacca con cintura in vita? La silhouette è scolpita, definita. E se la giacca non è avvitata, semplicemente, lo diventa. Hai tante opportunità per riportare in voga questo trend, vedi ad esempio la cintura en pendant con il blazer di Isabel Marant, oppure il blazer di velluto con laccetto annodato in vita in passerella da Nina Ricci. Se sei per il massimalismo, opta per i volumi extra di Balmain: anche la cappa si indossa con cintura in vita. Una cintura dal passante metallico maxi più che si può: è qui la vera reminiscenza della moda anni ’80.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Isabel Marant autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Nina Ricci autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Balmain autunno-inverno 2025-2026

Moda anni ’80: i look total denim

Nei primi anni Duemila ne assaggiammo già un primo ritorno: venti anni dopo, ecco nuovamente i look total denim tornare direttamente dagli anni ’80. Giacche e gonne, camicie e pantaloni trovano perfetta armonia grazie a piccoli ma necessari espedienti. Il primo da assimilare subito: non mixare la qualità di denim, bensì scegli capi in tessuto jeans della stessa nuance e della stessa texture. Prendi esempio dalla casa di moda Coperni per abbinare la minigonna, oppure da Marine Serre e Prabal Gurung se sei alla ricerca del perfetto styling dei jeans a palazzo con camicia coordinata.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Coperni autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Marine Serre autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prabal Gurung autunno-inverno 2025-2026

Power dressing: il tailleur anni ’80

I pantaloni a vita alta, la giacca con spalline leggermente boxy, i colori intensi e le fantasie inaspettate: ecco il ritratto perfetto del tailleur che rievoca la magia degli anni ’80. Sono ancora le sfilate delle collezioni moda autunno-inverno 2025-2026 a suggerirci l’ispirazione necessaria per incarnare i codici del power dressing: dalle passerelle di Tom Ford e di Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood possiamo rubare persino lo styling della camicia. Diversa invece è l’eleganza in passerella da Genny: il blazer squisitamente anni ’80 si indossa senza nulla sotto. Audace, sofisticata, sicura di sé.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tom Ford autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Genny autunno-inverno 2025-2026

La gonna a tubino a vita alta: un po’ glam, un po’ chic

Non è mai andata via dal nostro guardaroba, ma nella stagione che adesso verrà sarà rincarata la sua dose di carattere anni ’80. La gonna a tubino a vita alta è da scegliersi nelle finiture in pelle lucida e texturizzata. La sua indole chic resta, ma acquisisce inevitabilmente anche il glamour tipico della nostra decade del cuore. Camicie, T-shirt e maglioncini sono da indossarsi inserendoli all’interno, vedi come ci insegnano i look portati in passerella da Elisabetta Franchi, Emilia Wickstead e Amiri. Pronta per il tuo salto indietro nel tempo?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Elisabetta Franchi autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Emilia Wickstead autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Amiri autunno-inverno 2025-2026

