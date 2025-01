Quali nuance ci terranno compagnia quest’anno? Ovviamente, la risposta non può che essere democratica: tutte quelle che desideri. Eppure, ci sono alcuni colori che sulle passerelle delle sfilate moda primavera-estate 2025 non sono affatto passati inosservati. Parliamo, ad esempio, del Mocha Mousse, decretato colore 2025 dall’Istituto Pantone. Ma anche del rosso pomodoro (ebbene sì!), che è acceso, vivido, energico e vibrante. E ancora, del rosa pastello che rievoca il mondo del balletto classico, del marrone nella tonalità più cioccolatosa che c’è e del verde militare. Un mix di nuance che funzionano bene non solo nel qui e ora ma anche la prossima primavera e la prossima estate. Pronta a prendere ispirazione dalle passerelle?

1. Che colore andrà di moda nel 2025? Mocha mousse, ma non solo

Per questo anno in corso, il Pantone Color Institute ha scelto come protagonista la nuance Mocha Mousse. Una tonalità calda e avvolgente, che racchiude in sé i sentori del cacao, del caffè e del cioccolato. Come spiega Leatrice Eiseman, Executive Director Pantone Color Institute, «sostenuto dal nostro desiderio di piaceri quotidiani, Mocha Mousse esprime un livello di ponderata indulgenza. Sofisticato e lussureggiante, ma allo stesso tempo un classico senza pretese, estende la nostra percezione dei marroni dall’essere umile e radicata ad abbracciare aspirazioni e lusso. Infuso di sottile eleganza e raffinatezza terrosa, Mocha Mousse presenta un tocco di glamour discreto e delicato». Come lo indosseremo? Nei look daily come in quelli più chic e sofisticati, fino in spiaggia, quando il Mocha Mousse sarà protagonista dei nostri look da spiaggia.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Salinas primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gudu primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Alejandra Alonso Rojas primavera-estate 2025

2. Il rosa pastello, in chiave #balletcore

Si è parlato tanto del #balletcore, l’estetica che da TikTok ha conquistato anche i nostri guardaroba. Una nuance morbida, a tratti impalpabile, confettata. E che sblocca in alcune di noi il ricordo dei collant del balletto classico. D’altronde, è proprio al mondo della danza che attinge questa estetica. Sulle passerelle della moda primavera-estate 2025, il rosa pastello fa da leitmotiv: lo ritroviamo nelle collezioni di Lacoste, Chanel e Balenciaga. Puoi sfoggiarlo come unico e solo protagonista della tua mise, oppure in abbinamento con altri colori pastello. Bonus track: la combinazione che eleva al quadrato le tendenze moda di questa stagione? Rosa pastello e color cioccolato. Due trend in un solo look (di successo).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Lacoste primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Balenciaga primavera-estate 2025

3. Marrone? Sì, ma nella nuance cioccolato

Una delizia che ha in sé tutte le qualità del cioccolato. Che colore andrà di moda nel 2025? Esattamente questo, e guai a definirlo (solo) marrone. Anche nella calda stagione estiva, sperimenteremo il marrone nei nostri look. Proprio come propone Andreadamo, la maison italiana fiore all’occhiello delle sfilate milanesi. O come propongono Diesel ed Elisabetta Franchi con sofisticatissimi contrasti di texture.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Andreadamo primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Diesel primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Elisabetta Franchi primavera-estate 2025

4. Che colore andrà di moda nel 2025: il rosso pomodoro

Squillante, energico, fiammante. Il rosso di tendenza quest’anno ci invita a sentirci semplicemente vive. Dopo la famigerata teoria del rosso (che predilige questo colore con piccoli accenti cromatici), è arrivato il momento di lasciarci completamente andare alla sua forza ed energia. Come? Ovviamente, con dei total look all’insegna del rosso pomodoro, una nuance succosa e ricca che durante le scorse sfilate ha trovato le sue declinazioni sulle passerelle di Francesco Murano, The Attico e Ferragamo. Prendi ispirazione: la prossima primavera, indosseremo i vestiti rossi proprio così.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Francesco Murano primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. The Attico primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ferragamo primavera-estate 2025

5. Il verde militare

Ode al verde militare, un colore urban dal cuore davvero tanto chic. La moda primavera-estate 2025 ci spinge a prendere ispirazione anche dalle passerelle di Gucci, Ferrari e Philosophy di Lorenzo Serafini, per scoprire che questa nuance sa essere a modo suo anche cool, anche romantica. Tutto dipende dal tessuto che la anima e dall’imprinting del look. Che si riflette anche nella scelta anche di gioielli e accessori (tono su tono o color oro per un accento di glamour).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ferrari primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Philosophy di Lorenzo Serafini primavera-estate 2025

