Bridgerton: i libri da cui è tratta la serie tv

Arrivati alla seconda stagione di Bridgerton, la serie ambientata nella Londra benestante del 1813, abbiamo dato l'addio al fascinoso Duca di Hastings e al gran sesso che faceva con Daphne - ammettiamolo, un po' ci manca in questa seconda stagione! - per concentrarci sul primogenito della famiglia Bridgerton, il belloccio Anthony, "obbligato" a mettere la testa a posto e a trovare la sposa adatta a lui e al suo rango.

Ovviamente, visto il grande successo della serie ideata da Shonda Rhimes, da giorni non si parla altro che della terza, e già attesissima, stagione.

Bridgerton 3: le anticipazioni

Chi sarà il prossimo protagonista della serie? Come sappiamo ormai bene, l'autrice Julia Quinn, pseudonimo di Julie Pottinger, ha scritto ben otto libri sulla storia dei Bridgerton. Pensate che le sue storie d'amore sono comparse nella lista dei best seller del New York Times ben 19 volte e nel 2010 la scrittrice è entrata a far parte della Romance Writers of America Hall of Fame. Non stupisce quindi che anche la serie televisiva abbia avuto un così grande riscontro. E che il colosso dello streaming abbia già deciso, dopo solo una stagione, di seguire le vicende di tutti gli otto figli dell'illustre famiglia inglese.

Bridgerton: gli otto fratelli

Dopo Daphne e Anthony chi sarà il prossimo fratello al centro della narrazione? Per deduzione potremmo immaginare che Bridgerton 3 racconti la storia di Benedict, il secondogenito dei Bridgerton, protagonista del romanzo La proposta di un gentiluomo - i primi due erano Il duca e io e Il visconte che mi amava. Seguendo infatti l'ordine dei libri della Quinn, ci possiamo poi aspettare un capitolo su Colin (Un uomo da conquistare), uno su Eloise (A sir Philip, con amore), un sesto su Francesca (Amare un libertino), uno su Hyacinth (Tutto in un bacio), e infine un ottavo capitolo della saga familiare sul giovane Gregory, eroe del romanzo Il vero amore esiste. Oggi sappiamo persino che, agli otto volumi, ne seguirà un nono (c'è già una prima bozza) dal titolo Felici per sempre la cui protagonista sarà Violet, la madre degli otto rampolli "Bridge".

Bridgerton: i romanzi a cui è ispirata

Scopriamo ora le trame degli otto libri che raccontano le vicende degli otto figli Bridgerton, che ci hanno regalato, e continueranno a regalarci, tante emozioni durante le prossime stagioni.

1 di 8 - 1. Il duca e io



Tutto è inizianto nella Londra del 1813. Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di uno dei titoli più antichi e prestigiosi d'Inghilterra, è uno scapolo molto desiderato. Soprattutto dalle madri che non vedono l'ora di accasare le loro figlie. E ovviamente anche alla madre di Daphne Bridgerton che ha già debuttato in società da un paio d'anni e che rischia di rimanere - Dio non voglia! - zitella. Assillati ciascuno a suo modo dalle ferree leggi del "mercato matrimoniale", Daphne e Simon, vecchio amico di suo fratello Anthony, escogitano un piano: si fingeranno fidanzati e così saranno lasciati finalmente in pace. Ma il confine tra finzione e realtà è labile e.....sappiamo tutti bene come è andata a finire! 2 di 8 - 2. Il visconte che mi amava



La Stagione del 1814 sembra ricca di nuovi fidanzamenti. Ma non per Anthony Bridgerton che non ha mai dimostrato (almeno è ciò che fa credere a tutti) alcun interesse per le faccende matrimoniali. In realtà Anthony ha già scelto la futura moglie: Edwina Sheffield, una debuttante subito soprannominata "lo Splendore". Peccato che la dolce Edwina si rifiuti di accettare proposte senza l'approvazione della sorella maggiore Kate, una donna sicura di sé, o meglio una "zitella ficcanaso" che non ha la minima intenzione di affidare l'angelica sorellina nelle grinfie di un uomo del genere. Se vuole Edwina, Anthony deve prima riuscire a conquistare la "fiducia" di Kate. 3 di 8 - 3. La proposta di un gentiluomo



Sophie Beckett discende da una nobilissima famiglia, ma non ha mai avuto una vita facile: è infatti la figlia illegittima del conte di Penwood ed è sempre stata trattata come una domestica, soprattutto dopo che il padre, morendo, l'ha lasciata sola con la matrigna e le sorellastre. Un po' come Cenerentola insomma. Ma sappiamo bene come va a finire la fiaba. E così un giorno partecipa al celebre ballo in maschera di Lady Bridgerton e incontra il principe azzurro che aspettava proprio lei. Eppure, mentre volteggia leggera tra le forti braccia del bellissimo Benedict, secondogenito della famiglia, le sembra quasi impossibile che quell'incantesimo debba dissolversi allo scoccare della mezzanotte. Questo capitolo della saga ci farà tornare a credere che i sogni si avverino ancora? 4 di 8 - 4. Un uomo da conquistare



Colin Bridgerton è l'uomo più affascinante di Londra, lo sanno tutti. E Penelope Featherington adora da sempre il fratello della sua migliore amica, e dopo una vita passata a osservarlo pensa di sapere tutto di lui. Fino a quando non scopre il suo più profondo segreto, e si accorge di non conoscerlo affatto. 5 di 8 - 5. A Sir Phillip, con amore



Sir Phillip si aspettava che Eloise Bridgerton, come tutte le zitelle, fosse bruttina e pronta a tutto pur di accasarsi. Ma si sbagliava. La giovane donna che gli si presenta davanti è determinata e soprattutto bellissima. E lei però ad avere qualche dubbio, soprattutto quando scopre che Sir Phillip non è affatto un gentiluomo. 6 di 8 - 6. Amare un libertino



Dopo anni di dissolutezze, Michael Stirling decide di cambiare vita: è bastata un'occhiata a Francesca Bridgerton per farlo innamorare come non avrebbe mai creduto possibile. Peccato che Francesca stesse per sposarsi… Ma le cose non sono mai come sembrano. Michael ha un titolo e Francesca è libera e si ritrovano, quasi casualmente, l'uno tra le braccia dell'altra. 7 di 8 - 7. Tutto in un bacio



Gareth St. Clair è nei guai: il padre, che lo detesta, è determinato a mandare in malora le sue tenute per rovinargli l'eredità. L'unica speranza è in un vecchio diario di famiglia, che potrebbe contenere i segreti del suo passato, e la chiave del suo futuro. Solo che è scritto in italiano. Hyacinth Bridgerton si offre di tradurlo: mentre approfondiscono il misterioso memoriale, i due si accorgono che le risposte di cui sono in cerca non si trovano tra le pagine ma nel loro cuore. 8 di 8 - 8. Il vero amore esiste



Gregory Bridgerton crede nel vero amore. Quando troverà la donna giusta, se ne accorgerà subito, ne è convinto. In effetti così accade, solo che lei è innamorata di un altro. Ma la sua amica Lucy, per salvarla da un'unione disastrosa, si offre di aiutare Gregory a conquistarla. E finisce per innamorarsi lei di Gregory. Peccato che Lucy sia già fidanzata e, anche se Gregory ha capito di ricambiare il suo sentimento, lo zio della ragazza non intende farle rompere la sua promessa…