Chi è la miliardaria trans che ha comprato Miss Universo

L 'infanzia in una famiglia povera. La sofferenza di sentirsi «intrappolata nel corpo sbagliato». Il bullismo a scuola e le violenze. L'incredibile storia di Anne Jakrajutatip, la miliardaria trans che vuole fare "evolvere" Miss Universo

Per la prima volta nella storia del concorso, Miss Universo non è più gestito da uomini. I diritti della kermesse sono stati acquistati dalla trans magnate dei media thailandesi Anne Jakrajutatip. Ma chi è la miliardaria che ha deciso di rivoluzionare uno dei più prestigiosi concorsi di bellezza al mondo, nato in California nel 1952?

Anne Jakrajutatip, una storia di rinascita e successo

La miliardaria thailandese Anne Jakrajutatip ha 43 anni. Primogenita di tre fratelli nati da un una povera famiglia thailandese-cinese che possedeva un negozio di noleggio video a Bangkok. Ha avuto un'infanzia dura, poiché fin da piccola si sentiva «intrappolata nel corpo sbagliato». «Ogni giorno, a tarda notte, chiudevo a chiave la porta della mia camera da letto, mi truccavo con i trucchi di mia madre, mi guardavo allo specchio e dicevo: questa è la ragazza che voglio diventare", ha rivelato al The Times of India. La sua famiglia non accettava l'idea che Anne Jakrajutatip potesse non essere un uomo. I genitori la mandarono a studiare in una scuola per soli uomini, dove è stata vittima di bullismo e molestie sessuali a causa della sua identità di genere. Fu anche aggredita sessualmente da un insegnante. Alla fine i suoi genitori la costrinsero ad abbandonare gli studi. Per mantenersi, trovò lavoro presso una stazione di servizio per mantenersi.

Un difficile percorso di transizione

A 16 anni Anne Jakrajutatip si è trasferita a Sydney, dove si è anche iscritta all'università. Lavorava per mantenersi, frequentava relazioni internazionali alla Bond University. Ha anche iniziato la transizione da uomo a donna. Ma non è riuscita a completare il percorso poiché, quando aveva 21 anni, è stata costretta a tornare a casa. Sua madre, quando la vide truccata e con abiti femminili, minacciò il suicidio. «A casa scoppiò una guerra a causa mia», ha raccontato Anne Jakrajutatip, «per mantenere la pace ripresi a comportarmi come un maschio per 15 anni, fino a quando non ho più potuto farlo». A 35 anni è scappata di casa e, dopo dieci interventi chirurgici ricostruttivi subiti nell'arco di tre anni "vivendo come una mummia per mesi", Jakrajutatip ha finalmente completato la sua transizione. "Potrei finalmente essere la ragazza che vedevo allo specchio da 36 anni", ha ricordato, «sono una donna al 100% adesso».

Da un'azienda di noleggio video a Miss Universo

Dopo la sua transizione, sono iniziati i successi professionali. Dopo la laurea, Anne Jakrajutatip è tornata a Bangkok con il sogno di avviare una propria azienda. All'inizio ha aiutato a gestire l'attività di noleggio video della sua famiglia. Nel frattempo, lavorava per realizzare il suo sogno. Ha conseguito un master in sviluppo immobiliare presso la Chulalongkorn University, si è specializzata e nel 2013 ha fondato il JKN Global Group, un'azienda che vendeva più di 50 prodotti tra cui bevande, cosmetici, prodotti per la salute e bevande energetiche. JKN Global si occupava anche di distribuzione di contenuti, intrattenimento, eventi, pubblicità televisiva e programmazione televisiva. Oggi la società detiene i diritti di distribuzione dei documentari stranieri, fiction televisive e reality show in Thailandia. La sua azienda ha collaborato con giganti dei media come Walt Disney, CBS e Sony e ha anche portato produzioni coreane, cinesi e indiane alla tv thailandese. Il background di Anne Jakrajutatip nella distribuzione di video e nelle licenze multimediali le ha anche aperto la strada per ottenere la licenza e ospitare la versione thailandese di Project Runway.

«Per ottenere rispetto, devi avere successo»

Anne Jakrajutatip ha raccontato che da piccola, quando si sentiva nata nel corpo sbagliato, seguiva in tv gli show di Oprah Winfrey. Si sentì ispirata da lei ad aspirare a una carriera nei media. Dopo avere ascoltato la storia degli abusi subiti da bambina da Oprah, aveva deciso di diventare anche lei una conduttrice. Si era, infatti, convinta che «per ottenere rispetto, devi avere successo». Oggi Anne Jakrajutatip è impegnata nella difesa dei diritti della comunità LGBTQ+. Ha contribuito a fondare la Life Inspired For Transsexual Foundation, che promuove i diritti trans. Lo scorso anno ha acquistato Miss Universo ed è stata salutata da diverse organizzazioni LGBTQ+ come modello e fonte d'ispirazione. Il concorso, infatti, per 70 anni è stato gestito da uomini. La miliardaria ha anche comprato i diritti di Miss Usa e Miss Teen USA. Il tutto per 20 milioni di dollari.

La miliardaria trans vuol fare evolvere Miss Universo

Anne Jakrajutatip, che ha vinto il premio Asian Media Woman of the Year nel 2019 ed è stata nominata nella lista di Forbes dei transgender più ricchi del mondo nel 2020, vanta 7 milioni di follower sui social. Il suo patrimonio netto ammonterebbe a oltre 210 milioni di dollari. Ha promesso di portare avanti l'ambizione del concorso di contribuire all'emancipazione femminile e di fare "evolvere il marchio per la prossima generazione". Ha aggiunto: "Spero che questo servirà come soft power per la Thailandia e porterà più turisti nel nostro paese". All'ultima edizione del concorso, ha spiegato in diretta tv: "D'ora in poi il concorso sarà gestito da donne, e farà sì che tutte le donne del mondo possano celebrare il potere del femminismo. È il momento per le donne di prendere l'iniziativa". Il pubblico l'ha onorata con una standing ovation.