1 di 6 - Ineguagliabile Woody

Attenti ai vicini di ombrellone. Perché qui si ride davvero e potrebbero guardarvi in malo modo. In Zero Gravity (La nave di Teseo, traduzione di Alberto Pezzotta) Woody Allen è più in forma che mai. Una battuta? «I miei genitori si aspettavano due gemelli e furono distrutti quando scoprirono che c’ero solo io. Per i primi due anni mi vestirono con due berretti, due paia di scarpe. Ancora oggi mi chiedono di Chester».



Woody Allen

Zero Gravity (La nave di Teseo)

2 di 6 - Amori e altri disastri

Pietro si lascia per l’ennesima volta con Ginevra. Sa di avere bisogno di aiuto e fonda Il circolo degli ex (Sperling & Kupfer), come s’intitola il nuovo romanzo di Massimo Vitali. Un centro di recupero - con tanto di sedute di autocoscienza collettiva - per affrontare la fine delle storie d’amore, dove magari ci si può innamorare di nuovo.



Massimo Vitali

Il circolo degli ex (Sperling & Kupfer)

3 di 6 - Tra Milano e Cesenatico

Hanno risvolti divertenti e un po’ romantici le avventure noir di Libera, la fioraia del Giambellino nata dalla penna di Rosa Teruzzi. In questa nuova storia, Ombre sul Naviglio (Sonzogno), c’è un terzetto di rapinatori estrosi che minaccia Milano e la Riviera romagnola e che in qualche modo c’entra con lei. In più, si presenta un problema di cuore: Gabriele, l’uomo che Libera ama da sempre, sta per sposarsi.



Rosa Teruzzi

Ombre sul Naviglio (Sonzogno)

4 di 6 - Lezioni di indipendenza

È irresistibile Elizabeth Zott: alta, capelli neri, pelle fantastica. Buca lo schermo, e infatti è diventata una star della tv col suo programma Cena alle sei, dove insegna agli americani degli anni ’60 a mangiare in modo sano. Cosa la caratterizza? È una bravissima chimica e una madre single: una donna rivoluzionaria per quei tempi. Lezioni di chimica di Bonnie Garmus (Rizzoli, traduzione di Anna Rusconi) è un romanzo delizioso sull’indipendenza femminile.



Bonnie Garmus

Lezioni di chimica (Rizzoli)

5 di 6 - Viva i matrimoni

Una famiglia. Un evento. Cinque episodi, uno per ogni giorno della settimana che culmina con il matrimonio di Clem, la maggiore dei 4 figli di Bennie e Walter. Il fatto che lei sposi una donna di colore non infastidisce i suoi liberali genitori che anzi vogliono un matrimonio che decostruisca il matrimonio e... Matrimonio in 5 atti di Leah Hager Cohen (Sur, traduzione di Elisa Banfi) è un romanzo sul microcosmo familiare e sull’inclusione, pieno zeppo di ironia e segreti.



Leah Hager Cohen

Matrimonio in 5 atti (Sur)