7 di 9

- La storia veraletto da Anna Scarano - @ascaranoaAi giornalisti capita di raccogliere e scrivere storie e, una volta pubblicate, si passa ad altro. Nel caso delle sorelle Pilliu, Maria Rosa e Savina, Pif e Marco Lillo non se la sono sentita di voltare pagina e hanno deciso di far conoscere anche a noi quello che era successo. Al centro della vicenda ci sono due palazzine all’ingresso del parco della Favorita a Palermo, dove le due sorelle abitano e hanno un negozio. A fine anni ’70 la zona fa gola ai costruttori della città, alcuni mafiosi e altri che con la mafia fanno affari. Comprano i terreni vicini e vorrebbero anche quello dove vivono le Pilliu, che si rifiutano di vendere. Incredibilmente, a un certo punto, al catasto il terreno non risulta più di loro proprietà. E qui inizia l’odissea da un ufficio all’altro, in procura, fra avvocati e tribunali. Maria Rosa e Savina non si arrendono alle minacce e alla truffa e, pagina dopo pagina, si assiste allo scontro fra i buoni e i cattivi.Leggendo il libro, a un certo punto ho pensato: adesso, a distanza di 30 anni, ce la faranno ad avere giustizia. E invece no. È stato riconosciuto un risarcimento, sì, ma non l’hanno ancora ricevuto e, oltretutto, su quella cifra viene chiesto loro di pagare le tasse, pari a più di 22.000 euro. Una vicenda surreale, che spinge a chiedersi: perché non hanno ceduto come altri? Perché sono due donne forti, è sicuro, e perché sulla loro strada hanno incrociato il giudice Paolo Borsellino, che parlava della lotta alla mafia come scelta fra il profumo della libertà e il puzzo del compromesso morale. E l’Io posso del titolo? Non è quello strafottente di chi con la forza schiaccia gli altri, ma è quello del cittadino comune che, con l’acquisto del libro, aiuta le sorelle Pilliu a pagare l’Agenzia delle entrate., Feltrinelli, € 14