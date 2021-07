Joe Biden chiama Olivia Rodrigo per spingere i giovani a vaccinarsi

L a cantautrice e attrice diciottenne ha lanciato una campagna in collaborazione con la Casa Bianca per incentivare i suoi coetanei a vaccinarsi. «È importante parlarne con i vostri amici e con la vostra famiglia, vaccinarsi non è mai stato così semplice», ha detto

La campagna di vaccinazione americana, insieme a quella del Regno Unito e di Israele, è stata tra le prime a partire grazie alla disponibilità di dosi prodotte nel Paese. È stata anche la prima grande operazione della presidenza di Joe Biden, che non a caso ci ha puntato sin dal suo insediamento lo scorso gennaio. Dopo aver vaccinato a ritmo spedito le categorie a rischio e gli adulti, ora anche negli Stati Uniti si sta cercando di intercettare quelle fasce di popolazione più difficili da raggiungere, che per varie ragioni non hanno ancora ricevuto la loro prima dose. Tra loro rientrano anche i giovani adulti in salute, che come segnala il New York Times sono storicamente difficili da raggiungere: la loro esitazione può derivare infatti da un mix di inerzia, paura, impegni e disinformazione.

Una campagna per promuovere i vaccini tra i giovani

Ecco perché la Casa Bianca ha pensato di coinvolgere i loro coetanei più famosi nel tentativo di divulgare informazioni corrette e incentivare alla vaccinazione: tra loro c’è anche Olivia Rodrigo, cantautrice e attrice diciottenne reduce dallo strepitoso successo del suo album di debutto Sour, uscito lo scorso maggio. Rodrigo ha infatti incontrato il presidente Biden e il dottor Anthony Fauci, responsabile dell’emergenza Covid-19 in America, e ha anche pronunciato un breve discorso di fronte ai giornalisti nella sala stampa della Casa Bianca, in cui ha parlato dell’importanza di vaccinarsi, ancor di più se si è giovani. «È importante parlarne con i vostri amici e con la vostra famiglia, incoraggiando tutta la vostra comunità a vaccinarsi. Potete andare in un centro di vaccinazione, non è mai stato così semplice», ha detto nel suo breve intervento.

In un video pubblicato sul profilo Instagram della Casa Bianca ha ribadito: «Oggi sono qui perché è davvero importante che ci vacciniamo tutti. Non importa che tu sia giovane e in salute, vaccinarsi significa proteggere te stesso, i tuoi amici e la tua famiglia». Ha anche postato un selfie con Biden in persona sul suo profilo, dove la seguono 14,5 milioni di persone, «Ho avuto l’onore assoluto di visitare la Casa Bianca oggi e di chiacchierare con @potus sull’importanza di vaccinarsi! Anche se sei giovane e non sei immunodepresso, vaccinarti contro il Covid è la cosa migliore che puoi fare per la tua salute e quella dei tuoi cari. TU hai il potere di salvare vite», ha scritto ancora una volta.

Chi è Olivia Rodrigo

Fino a meno di un anno fa, Olivia Rodrigo era conosciuta soprattutto per aver interpretato il ruolo di Paige Olvera nella serie Bizaardvark e quello di Nini Salazar-Roberts nella serie High School Musical: The Musical: La serie, ma all’inizio del 2021 è salita alla ribalta grazie alla sua musica. La ballata Drivers License, singolo con cui ha debuttato, è arrivata infatti dritta in cima alla Billboard Hot 100 e ci è rimasta per otto settimane, dopo aver infranto il record per il brano non natalizio più riprodotto nell’arco di una giornata nella classifica globale di Spotify. È schizzata sul podio delle classifiche anche in Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Irlanda e Norvegia tra gli altri, rientrando nella Top Ten dei brani più ascoltati anche in altri Paesi, Italia compresa.

Lo stesso successo hanno avuto i singoli successivi, da Good 4 You a Deja Vu, i cui video hanno centinaia di milioni di view su YouTube, mentre il suo album Sour si è piazzato al primo posto della classifica Billboard 200 ed è per ora il miglior debutto del 2021. Com’era prevedibile per una ragazza della sua età, il suo primo album parla di un amore finito male, ma la critica ne ha sin da subito la capacità di scrittura e soprattutto quella di cogliere l’instabilità e la rabbia tipiche dell’adolescenza. Più che cantare del suo ex, Olivia Rodrigo canta di sé e del modo in cui, diciottenne nel 2021, costruisce le sue relazioni nel mondo.