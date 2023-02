I cantanti, le canzoni, gli ospiti, i conduttori e la conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2023

La seconda serata della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo inizia con una scopa in mano a Gianni Morandi, alla ricerca di petali abbandonati e l’omaggio a Grazie dei fiori di Nilla Pizzi. Si festeggiano i 16 milioni di telespettatori della prima puntata, ma non si perde tempo e si dà subito inizio alla gara. Amadeus ricorda che al termine di questa serata ci sarà la prima classifica generale.

Will

Tocca a William Bussetti, classe 99, rompere il ghiaccio. Arriva da Sanremo Giovani, dopo il successo di Estate nel 2020. Debutta al Festival con un brano pop generazionale che punta a liberarsi dalle fragilità. Vestito di bianco, occhio emozionato, canta Stupido e suscita un istinto di protezione, eppure se la cava bene. Si inchina alla platea, è felice di essere lì. Voto: Patatone

Modà

Kekko Silvestri Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani tornano a Sanremo dopo dieci anni, anche per festeggiare i loro 20 anni di carriera. Cantano Lasciami, un brano che parla di depressione, contro cui il cantante lotta da anni. Il sound, lo stile, l’arrangiamento è esattamente quello che ci si aspetta dei Modà. Se piacciono, piace. Voto: ugola d’oro

Francesca Fagnani

Arrivano sul palco Francesco Arca e il piccolo Mario di Leva per presentare la nuova fiction Rai “Resta con me”. Qualche battuta recitata che dovrebbe sembrare spontanea ed è il momento di accogliere la protagonista di questa puntata: Francesca Fagnani, splendida.

Sethu

Marco De Lauri, cantante savonese, canta Cause perse che è un po’ quello che hanno sempre detto a lui e suo fratello gemello Giorgio, suo produttore, che lo accompagna anche sul palco. Caschetto nero, giacca borchiata, porta un po’ di punk per spettinare le prime file. Voto: disturbante

Momento revival

Passano quindi ventisette minuti, dedicati alla celebrazione di tre grandi nomi della musica italiana. Cantano tutti, anche la sala stampa. In ginocchio da te, Vent’anni, Nel Sole, Andavo a cento all’ora, Se bruciasse la città, Mattino, Rose Rosse, Scende la pioggia, Felicità. E soprattutto Perdere l’amore, Uno su mille, È la mia vita. E arrivano anche le candeline per il compleanno di Albano, quattro torte, quattro volte vent’anni.

Articolo 31

Arriva sul palco dell’Ariston un grande pezzo degli anni ’90. J-Ax e Dj Jad, i due ragazzi che hanno reso l’hip hop mainstream, si ritrovano dopo anni a distanza e scendono le scale in total white per celebrare la loro reunion, la rinascita di un’amicizia cantata in Un bel viaggio. Brano che racconta memoria, liti e affetto ritrovato (e forse mai finito). Voto: nostalgia.

Lazza

Jacopo Lazzarini è l’artista da 700 milioni di stream ed è suo l’album più venduto in Italia nel 2022. Porta all’Ariston Cenere, hit che confermerà i suoi numeri. Debutto perfetto, non sbaglia niente e convince. Voto: perfetto

Giorgia

Una delle voci più belle della musica italiana (la più bella) torna in gara dopo 22 anni. Splendida in blu brillante, che vien da chiedersi come sia possibile che abbia 51 anni, subisce qualche problema di audio, che rende umana la sua imperfezione. Canta Parole dette male, dedicata a chi non c’è più. Voto: quando cadono gli angeli.

Pegah Moshir Pou

Amadeus lascia il palco a Pegah Moshir Pour, ragazza italo-iraniana, attivista trentunenne che lotta per i diritti umani. Con Drusilla Foer recitano un testo emozionante “per la libertà”, per sensibilizzare sulla situazione delle donne iraniane. Fortissime le lacrime.

La linea passa al Suzuki Stage con Francesco Renga e Nek e un medley dei loro successi. E si torna alla gara.

Colapesce Dimartino

La loro Musica Leggerissima aveva “vinto” nel 2020 in termini di popolarità. Tornano a Sanremo con Splash, una canzone che parla di aspettative. Che sembrava impossibile poter eguagliare la loro prima partecipazione. E invece. Voto: ma che mare? Top five

Discoteca time

Amadeus trasforma l’Ariston nella più grande discoteca d’Italia per accogliere i Black Eyed Peas, il gruppo vincitore di 6 Grammy Awards. La band americana canta i suoi grandi successi, da Mamacita, Don’t You Worry e I gotta feeling. E Simply the best, il loro nuovo singolo. «L’Italia è bellissima e le persone sono meravigliose», dicono.

Shari

Cantante del roster di Salmo e anche sua fidanzata, per i siti di gossip, è tra i Big dopo essere passata da Sanremo Giovani e canta Egoista. Classe 2002, look leopardato, Amadeus aveva detto di aver tolto il televoto dalla manifestazione dei giovani perché l’avevano eliminata nel 2019 e non gli era sembrato giusto. Sicuramente piace al direttore artistico, quindi. Voto: a noi meno

Il monologo di Francesca Fagnani

È il momento del monologo di Francesca Fagnani che sceglie di “far parlare” di ragazzi in carcere, che con lei hanno scritto questo testo. La rabbia, la paura di morire, la paura di non essere visti, la voglia di essere conosciuti. Ragazzi che hanno rapinato, ucciso, ma che non sanno perché lo hanno fatto. La giornalista di Belve parla di violenza e sopraffazione, di fallimento, di umanità e costituzione. Un monologo riuscito.

Si passa quindi sulla nave Costa Smeralda, con Fedez e un freestyle prodotto da Salmo che tira dentro tutti, ministri vestiti da Hitler, Matteo Messina Denaro, il codacons.

Madame

Francesca Calearo torna a Sanremo per la seconda volta con Il bene nel male, una canzone travolgente che, possiamo scommetterci, vincerà di streaming e radio. In bianco, stivale alto, elegante, prova a far dimenticare le polemiche sull’indagine in corso dei green pass falsi, con una super hit. Voto: bravissima

Levante

Con un bel cinque a Gianni Morandi (10 punti al Fantasanremo) Claudia Lagona si presenta sul palco dell’Ariston con capelli arancio e look in nero, sempre perfetta in ogni dettaglio, per presentare la sua Vivo, canzone nata dopo il parto, da una grande tristezza che si trasforma in energia e voglia di riprendersi se stessa. La sua corsa verso la libertà. Voto: atto magico

Tananai

Alberto Cotta Ramusino dall’ultimo posto della scorsa edizione anche per colpa di esibizioni non troppo felici, all’anno incredibile costellato di dischi di platino e successi radiofonici, si presenta sul palco in una nuova veste, elegante e intensa, per cantare un amore a distanza. Oggi ci ha detto più volte di guardare il video della canzone, che ci sorprenderà. Esce stanotte, siamo curiosi. Voto: emozionante

Rosa Chemical

Occhiali da sole, unghie lunghissime, spille da balia sulla giacca nera, fa del suo aspetto il suo biglietto da visita. Canta Made In Italy e scompiglia tutto, balla anche l’orchestra, dedica la sua canzone a chi si è sentito sbagliato, ma probabilmente era solo diverso. Manuel Franco Rocati porta la libertà di essere se stessi, con un po’ di sana follia. Voto: balliamo

Lda

Il figlio di Gigi D’Alessio è il più giovane in gara tra i Big, ha i 19 anni e canta Se poi domani, una canzone pop che si canticchia subito. Luca D’Alessio, che come nome d’arte ha scelto le sue iniziali, canta l’amore della sua generazione, tra dubbi e bugie. Voto: Orecchiabile

Paola e Chiara

Sono le ultime a esibirsi e forse anche perché Amadeus sa benissimo quanta attesa ci sia per le due queen degli anni ’90 che tornano insieme per la prima volta dopo anni a distanza. Argento a specchio, trucco luccicante su tutto il viso per effetto faccia a strobo, ballerini in maglie trasparenti su coreografie di Luca Tommassini, l’Ariston si trasforma nel Plastic di Milano. Voto: show

In attesa del voto sale sul palco Angelo Duro, il comico siciliano che non le manda a dire. «Farò pentire chi mi ha invitato» aveva dichiarato. Omologazioni, trasgressioni, tradimenti, i comici all’una del mattino forse andrebbero vietati.