H anno qualche piccolo difetto ma sono deliziose la frutta e la verdura che arrivano a casa tua con Babaco Market, il delivery che ti aiuta a non sprecare

La riscossa dei brutti. Non è il titolo dell’ultima serie cult, ma la filosofia di un progetto che più green non si può. Babaco Market, questo il suo nome, è il delivery tutto italiano che consegna a casa frutta e verdura che altrimenti andrebbero sprecate perché imperfette, con piccoli difetti di buccia, troppo grandi o troppo piccole. Nato in piena pandemia, a maggio 2020, oggi può vantare numeri da record: ha “salvato” 250 tonnellate di prodotti e ha fatto bene all’ambiente, tagliando 650 tonnellate di CO2 visto che le sue confezioni sono 100% plastic free.

Che cos'è il babaco

Il babaco è un frutto sudamericano che somiglia a un peperone. Se lo tagli sembra una papaya ma il suo gusto è un mix di fragola e ananas. Strano, ma delizioso. «Durante il primo lockdown ci siamo accorti che i consumi degli italiani stavano cambiando: c’era più consapevolezza, più attenzione alla sostenibilità» spiega Francesca Mori, responsabile marketing di Babaco Market. «Così abbiamo contattato i produttori locali e ci siamo organizzati per recuperare i loro raccolti con “problemi di look”, ma buonissimi. Non solo: puntiamo sulla stagionalità, privilegiamo i presidi Slow Food e riscopriamo tipologie dimenticate, come il broccoletto di Custoza che per colpa della sua forma originale è stato snobbato dalla grande distribuzione».

Come funziona Babaco Market

Il servizio funziona su abbonamento. Ti iscrivi sul sito babacomarket.com e scegli le box di diverse misure, che arrivano a casa tua una o due volte alla settimana. «I nostri clienti tipo? Le vostre lettrici!» scherza Francesca Mori. «Sono soprattutto donne, hanno tra i 25 e i 55 anni e sono molto sensibili all’ambiente e al futuro».

E a proposito del domani, la squadra di Babaco Market ha le idee chiare. «Oggi operiamo in 250 Comuni e vogliamo espanderci sempre di più, coinvolgendo nuovi produttori e allargando le categorie di vendita. Pensiamo alle tonnellate di cibo che ogni giorno finiscono nelle discarica perché la confezione è ammaccata o la scadenza a vicina...». La riscossa dei brutti è soltanto all’inizio.

Per noi e per gli altri

A Donna Moderna Green R-evolution significa anche solidarietà. Per questo con Babaco Market abbiamo deciso di donare box di frutta e verdura all’associazione San Vincenzo di Monza, che si occuperà di consegnarle alle famiglie italiane e ai profughi in arrivo dall’Ucraina che ne hanno bisogno.

2 motivi (in più) per iscriverti a Babaco Market

