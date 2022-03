Donna Moderna speciale Green R-evolution

D onna Moderna questa settimana è in edicola con un numero speciale dedicato alla Green R-evolution. Una doppia cover che vede come protagonisti due personaggi d’eccezione: la cantautrice Francesca Michielin e l’attore Alessandro Gassmann

Donna Moderna da domani 24 marzo in edicola con un numero da collezione interamente dedicato alla Green R-evolution. Un numero speciale in doppia cover che vede come protagonisti due personaggi d’eccezione: la cantautrice Francesca Michielin e l’attore Alessandro Gassmann, impegnati in prima persona a favore dell’ambiente. Un tema importante che troverà spazio anche sui canali web e social del brand con uno speciale dedicato sul sito donnamoderna.com e un intero mese di Green Challenge sui canali social.

Green R-evolution: Riduci, Riusa, Ricicla

Donna Moderna, il magazine punto di riferimento nel segmento dei femminili, da gennaio parte del Gruppo editoriale di Maurizio Belpietro, sposa il monito di Greta: basta bla bla bla! Basta parlare, dobbiamo fare qualcosa di concreto per il Pianeta. Ed ecco allora la Green R-evolution: Riduci, Riusa, Ricicla, il progetto di social activism di Donna Moderna che vuole dimostrare come un semplice gesto quotidiano possa fare la differenza per aiutare il nostro pianeta. E lo fa attraverso un numero da collezione che vede come protagonisti della doppia cover di questa settimana due personaggi d’eccezione: Alessandro Gassmann, attore, regista, attivista per l’ambiente e autore del libro «Io e i #GreenHeroes» sulla necessità di operare in prima persona per il bene di tutti, e Francesca Michielin, cantautrice che ha da sempre a cuore le tematiche green e conduttrice di Effetto Terra su SKY Nature.

La campagna per aiutare Food for Soul

Il magazine racconterà attraverso rubriche, servizi, testimonianze di green makers, di aziende, fondazioni e startup come si opera per il rispetto dell’ambiente e della riduzione degli sprechi. Tra queste, l’intervista a Lara Gilmore presidente di Food For Soul, l’associazione no profit oggi presente in 9 paesi in tutto il mondo, che ha fondato insieme al marito Massimo Bottura. L’associazione ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso il modello del Refettorio, uno spazio comunitario volto a promuovere consapevolezza riguardo lo spreco alimentare e l’isolamento sociale. Donna Moderna invita la propria community ad unirsi alla campagna per aumentare il sostegno a Food for Soul: ogni donazione andrà a sostegno dei Refettori, aiutandoli a evitare che ulteriori risorse vengano sprecate e distribuendo pasti nutrienti alle persone più bisognose.

Le patnership con greenApes e Babaco Maket

Ma non finisce qui: lo storytelling e le iniziative di social activism sul tema Green R-evolution coinvolgeranno tutta la community di Donna Moderna (un sistema che conta una total audience di 8 milioni di utenti tra stampa, web e social) grazie alle partnership che ha siglato con greenApes, l’app che premia i comportamenti sostenibili dei cittadini, aiutandoli a ridurre il proprio impatto ambientale tramite sfide, condivisione di idee nella community e il rilevamento di comportamenti reali, e con Babaco Market, il servizio online di delivery che recupera la frutta e verdura che non rientra nei tradizionali canali di distribuzione per difetti estetici, nella buccia e nelle dimensioni, e la porta casa dei consumatori su abbonamento contribuendo così a ridurre gli sprechi e a supportare i produttori agricoli. Per la community un abbonamento a prezzo scontato per ricevere a casa le box con i migliori prodotti di frutta e verdura con piccoli difetti di buccia o misure più piccole.

Insieme a Babaco Market per l'Ucraina

A Donna Moderna Green R-evolution significa anche solidarietà. Per questo con Babaco Market abbiamo deciso di donare box di frutta e verdura all’associazione San Vincenzo di Monza, che si occuperà di consegnarle alle famiglie italiane e ai profughi in arrivo dall’Ucraina che ne hanno bisogno.

Le sfide green sui social fino al 20 aprile

Le sfide, che termineranno il 20 aprile, verranno sostenute anche da Francesca Michielin e Alessandro Gassmann attraverso clip, microinterviste e call to action in una vera e propria “staffetta green”.

La stessa redazione si metterà in gioco in prima linea in queste green challenge per raccontare le proprie battaglie quotidiane in difesa dell’ambiente. “Non possiamo più restare a guardare, delegando ai “grandi della terra” la soluzione del problema ambientale. Tutti possiamo, nel nostro piccolo, fare qualcosa per salvare il pianeta. Se ognuno di noi cominciasse a ridurre l’uso di mezzi inquinanti, a comprare in modo più consapevole, a sprecare di meno e a riusare di più, gli effetti positivi sul breve e lungo periodo sarebbero straordinari. La Terra è la nostra casa, è nostro dovere trattarla bene. Anche per le generazioni future. Questo è l’obiettivo del nostro numero green: non essere più spettatori ma attori del cambiamento. Spero che in tanti ci seguano” ha dichiarato Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna.

Il lancio del nuovo numero da collezione è supportato da una campagna advertising pianificata su stampa, digital, social e radio.

Partner istituzionali del progetto: Food For Soul – greenApes – Babaco Market