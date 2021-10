BeeGreen Honey Day: grazie, amiche api!

Q uel milione di piccoli insetti gialli e neri che siamo riusciti a mettere a dimora grazie alla nostra challenge e al vostro aiuto adesso ci hanno fatto un regalo prezioso, magnifico, dolcissimo: il miele. Che abbiamo raccolto in tanti piccoli vasetti e regalato alle nostre lettrici

Ti ricordi #Beegreen, l’iniziativa di Donna Moderna che, grazie all’aiuto di voi lettrici, ci ha permesso di risparmiare 200 tonnellate di CO2 e mettere a dimora un milione di api? Dopo aver dato vita, in collaborazione con Green Island/Alveari Urbani e Uptown Milano, al più grande apiario urbano diffuso d’Italia nel parco cittadino di Cascina Merlata e nel Giardino di San Faustino a Milano, è arrivato il giorno più dolce: il 26 settembre scorso, infatti, abbiamo celebrato il #Beegreen Honey Day, per festeggiare il raccolto del miele fatto dalle nostre piccole amiche!

Un appuntamento unico, organizzato in occasione di un altro evento molto speciale, la UpTown Green Week, ovvero la settimana della sostenibilità di UpTown Milano, il primo distretto smart della città, che promuove la biodiversità urbana.

Proprio qui, nel magico scenario del Parco di Cascina Merlata, al termine di cinque giorni di spettacoli, tavole rotonde e laboratori, si è svolto il nostro workshop sul mondo delle api, accompagnato dalla degustazione del nostro miele, con tanto di vasetto in regalo per i partecipanti: «È un miele millefiori, cioè frutto del nettare di tante fioriture diverse e proprio per questo dal profumo e dagli aromi sempre nuovi, a seconda del periodo e del territorio in cui viene prodotto» racconta Claudia Zanfi, direttrice di Green Island/Alveari Urbani, che ha tenuto la lezione gratuita. «Qui, per esempio, le arnie sono circondate da lavande, borragini e rosmarino, ma le api volano anche per 4-5 chilometri per attingere il nettare e negli oltre 30 ettari del Parco di Cascina Merlata ci sono più di 10 mila piante!».

Claudia Zanfi, direttrice di Green Island/Alveari Urbani, che ha tenuto la lezione gratuita in occasione del #Beegreen Honey Day.

Le proprietà del miele

Il miele è un alimento buonissimo e prezioso non solo per l’alto valore nutritivo ed energetico, ma anche per le sue proprietà antinfiammatorie ed emollienti. Ce n’è per tutti i gusti e le esigenze: «Da quello di acacia, delicatissimo e perfetto per dolcificare gli alimenti senza alterarne il sapore, a quello di agrumi ed eucalipto, dalle proprietà balsamiche, a quello di castagno dal sapore intenso, perfetto in abbinamento con i formaggi». Una dritta: se si cristallizza, cioè se col tempo diventa solido, non ti preoccupare: «È normalissimo, anzi è indice di genuinità, vuol dire che non è stato pastorizzato» spiega l’esperta. «Per ammorbidirlo, non scaldarlo: sopra i 40 gradi perde buona parte dei suoi nutrienti. Basta smuoverlo con il cucchiaio».

I vasetti di miele prodotti grazie al progetto #Beegreen.

Le api difendono il nostro ecosistema



Ma il miele è solo l’ultimo dei regali che questi piccoli insetti fanno a noi e al Pianeta. «Sono fondamentali perché difendono il nostro ecosistema, impollinando quasi l’80 per cento dei fiori selvatici e delle colture da tavola e perché rappresentano indispensabili “sentinelle dell’ambiente”: la loro presenza in un luogo, infatti, è un indicatore della buona qualità dell’aria» dice Zanfi.

Ti sei innamorata anche tu delle api e vuoi continuare a proteggere il loro magico mondo? «Ricordati di piantare in balcone i fiori adatti, non usare prodotti chimici nell’orto o in giardino e acquista miele da apicoltori locali» consiglia l’esperta. E, se vivi a Milano, puoi partecipare ai corsi di apicoltura urbana di Cascina Merlata (su cascina-merlata.net): gli allievi volontari contribuiranno alla cura del milione di api di Donna Moderna. #Beegreen… forever!

Le arnie dell’apiario che Donna Moderna, in collaborazione con Alveari Urbani e UpTown, ha creato nel parco di Cascina Merlata a Milano.