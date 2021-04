BEEGREEN challenge: missione compiuta!

L a nostra challenge è arrivata alla fine e in poche settimane, grazie a tutte voi, abbiamo risparmiato più di 200 tonnellate di CO2.Un risultato sorprendente che ci permette di dare vita a un milione di api. Quale modo migliore per festeggiare l’Earth Day?

Ce l’abbiamo fatta. La challenge #BEEGREEN è terminata e grazie all’aiuto della community di Donna Moderna abbiamo tagliato un grande traguardo: partiti con l’obiettivo di risparmiare 50 tonnellate di CO2, dopo 22 giorni di sfida abbiamo superato le 200! Un risultato incredibile che dimostra come ognuno di noi può davvero fare la differenza nella salvaguardia del Pianeta.

E non parliamo solo di numeri. Il primo cambiamento concreto c’è già stato: come promesso, #BEEGREEN, il progetto del nostro giornale dedicato alla sostenibilità, ha fatto nascere un apiario nuovo di zecca e dato vita a un milione di api a Cascina Merlata e nei Giardini di San Faustino, a Milano.

Guarda il video:

La messa a dimora delle api a Milano

«Nel parco cittadino di Cascina Merlata, abbiamo installato 12 arnie, 6 “casette” tradizionali e 6 arnie d’artista disegnate da artisti e designer - tutte realizzate a mano con materiali di riuso» racconta Claudia Zanfi, direttrice di Green Island/Alveari Urbani, partner di #BEEGREEN. Niente è stato lasciato al caso: «Abbiamo scelto l’area vicino al Fontanile, esposta ad est per godere del primo sole, con una sorgente naturale preziosa per le api sia durante la calura estiva sia per la trasformazione del polline in miele, tutta circondata da aiuole e piante mellifere, come lavande, borragini, lillà».

La messa a dimora delle api nell’apiario che Donna Moderna, in collaborazione con Alveari Urbani e UpTown, ha creato nel parco di Cascina Merlata. La messa a dimora delle api nell’apiario che Donna Moderna, in collaborazione con Alveari Urbani e UpTown, ha creato nel parco di Cascina Merlata.

Insomma, un angolo di paradiso per le piccole api operose che in città, lontane dai pesticidi mortali e dalle monocolture intensive sempre più diffusi nelle zone rurali, sono più sane e produttive e possono svolgere il loro indispensabile compito di sentinelle dell’ambiente. Pochi lo sanno, infatti, ma le api funzionano come strumento di monitoraggio dei livelli di inquinamento perché la loro presenza in un luogo è un indicatore della buona qualità dell’aria e difendono l’ecosistema impollinando l’80% delle specie di fiori selvatici e il 71% delle colture da tavola.

Le arnie d’artista.

Il Parco di Cascina Merlata non è un’oasi solo per loro: si trova, infatti, all’interno di Uptown Milano, il primo distretto smart della città che, attraverso progetti e iniziative, promuove la tutela della biodiversità in ambito urbano. Così all’interno del Parco, oltre a 10 chilometri di piste ciclabili, aree gioco per bimbi e aree cani, puoi trovare 10mila piante tra alberi e acquatiche, e animali selvatici come il cardellino, la rondine e la passera mattugia, e vicino alla vecchia roggia della Cascina, anche rane, germani e coniglietti. Cosa aspetti a farci un giro? Intanto, fai subito un cerchio sul calendario: il 22 aprile è il gran giorno!

Marta Bonini, responsabile del progetto #BEEGREEN per il nostro magazine, in versione apicultrice.

A Cascina Merlata, ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’apiario di #beegreen e l’inserimento dell’ultima famiglia di api. Si tratta di una data molto speciale perché proprio in quel giorno si celebra l’Earth Day, la giornata Mondiale della Terra: quale modo migliore di festeggiarlo che regalare a tutti noi un milione di api? E gli appuntamenti non finiscono qui: ci vediamo a fine di settembre, in occasione della Green Week, la settimana della sostenibilità, per #Beegreen Honey Day in cui verrà celebrato il raccolto del miele fatto dalle nostre piccole amiche.

22 aprile, la maratona per la Terra

Inizia alle 7,30 del mattino #OnePeopleOnePlanet, la multimedia marathon per celebrare il 51° anniversario della Giornata Mondiale della Terra (sul canale tv digitale RaiPlay e sulla piattaforma www.onepeopleoneplanet.it). Tredici ore di diretta streaming, animate da collegamenti, interventi, testimonianze per festeggiare il nostro Pianeta e sostenere la lotta del secolo: quella per la sostenibilità. Tra gli ospiti, alle 12.50, ci sarà anche il nostro direttore, Annalisa Monfreda. Non mancare!

Basta un fiore: partecipa al contest su Instagram!

Hai il pollice verde? Puoi fare ancora tanto per le nostre amiche api. Divertiti a curare il tuo balcone coltivando le piante e i fiori più graditi agli insetti impollinatori e partecipa al nostro contest su Instagram, Balconi fioriti, in collaborazione con UpTown. Pubblica le foto del tuo angolo verde con #BEEGREEN e @donnamoderna: ti ripostiamo nelle stories!